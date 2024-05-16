Metal Eşyaların İthalatında Gözetim Uygulanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Metal Eşyaların İthalatında Gözetim Uygulanacak

Metal Eşyaların İthalatında Gözetim Uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, somun, pim, tirfon, vida ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verdi. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı. Gözetim uygulamasıyla birlikte birim gümrük kıymeti belirlendi ve tebliğler 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

16.05.2024 09:55
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Vida, somun ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk tebliğle, somun, pim, tirfon, vida ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasının esasları belirlendi.

Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 4,5 dolar ila 8 dolar olarak tespit edildi.

Diğer tebliğle de dökme seramik elyaf ve seramik elyaf battaniyenin ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Bu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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