MetropolCard\'dan Kurban Bayramı İçin Kurumsal Hediye Çözümleri

MetropolCard, Kurban Bayramı döneminde şirketlere çalışan odaklı kurumsal hediye çözümleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı yaklaşırken, şirketlerin çalışanlarına sunduğu destek ve hediye süreçleri, dijitalleşen iş dünyasının ihtiyaçlarına göre yeniden şekilleniyor.

Şirket, kurumsal hediye çözümleriyle işverenlere operasyonel kolaylık, çalışanlara ise ihtiyaçlarına uygun kullanım avantajı sağlıyor.

Şirketin dijital hediye kodu ve fiziksel kart seçenekleri sayesinde işverenler, market, giyim, teknoloji, çocuk ürünleri, ev ihtiyaçları ve daha birçok kategoride kullanılabilen bayram desteklerini çalışanlarına ulaştırabiliyor.

Tedarik, dağıtım ve lojistik süreçlerini ortadan kaldıran yapı, şirketlerin zaman kazanmasına katkı sağlarken SGK ve KDV avantajlarıyla maliyet yönetimini de destekliyor.

Söz konusu kurumsal hediye çözümleri, A101, CarrefourSA, Migros, Trendyol, Teknosa, Pazarama gibi birçok markada geçerli kullanım alternatifleriyle çalışanlara kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma özgürlüğü sunuyor.

Kullanıcı dostu dijital altyapı sayesinde bayram hediyeleri tek bir kanaldan kolayca yönetilebiliyor, çalışanlara tanımlanabiliyor.

Şirketin anlaşmalı marka ağı ve dijital yönetim altyapısı sayesinde işverenler, internet sitesi, kurumsal ekran ya da müşteri temsilcileri üzerinden talepte bulunabiliyor.

İşverenler, çalışanlarına farklı kategorilerde geçerli hediye çözümleri sunarken, çalışanlar da kendilerine tanımlanan bakiyeleri ihtiyaçlarına göre kullanabiliyor.

Bayram dönemine özel olarak mobil uygulama kullanıcılarına sunulan avantajlar da çalışan memnuniyetini destekliyor. Kredi kartını "MetropolCard Mobil Uygulaması"na ekleyerek "GiftPay" bakiyesi yükleyen kullanıcılar, yüzde 5'e varan ek bakiye kazanma fırsatından yararlanabiliyor. Tanımlanan ekstra bakiyeler, alışveriş deneyimini daha avantajlı hale getiriyor.

Yıl boyunca alınan geri bildirimler, MetropolCard kurumsal hediye çözümlerinde kullanıcı memnuniyetinin yüzde 80'in üzerinde seyrettiğini gösteriyor.

Özellikle bayram dönemlerinde anında teslim, kategori esnekliği, geniş marka ağı ve dijital kullanım kolaylığı, şirketler tarafından çok tercih edilen avantajlar arasında yer alıyor.

MetropolCard, bayramda şirketlere çalışanlarını mutlu etmenin, operasyonel süreçleri kolaylaştırmanın, mali avantaj sağlamanın ve bayram sevincini dijital olarak paylaşmanın yolunu sunmaya devam ediyor.

"Bayramlar, paylaşmanın, dayanışmanın en güçlü zamanları"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, bayramların, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte iyi hissetmenin en güçlü zamanlar olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı döneminde şirketlerin çalışanlarına hızlı, esnek ve avantajlı destekler sunabilmesine katkı sağladıklarını aktaran Yıldırım, "Dijital hediye kodlarımız ve kart çözümlerimizle gıdadan giyime, teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar birçok alanda kullanılabilen pratik yapı sunuyoruz. Böylece şirketler operasyonel yük oluşturmadan çalışanlarına değer katarken, SGK ve KDV avantajlarıyla maliyetlerini de daha verimli şekilde yönetebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bizim için bu süreç, yalnızca hediye çözümü sunmakla sınırlı kalmıyor, bayramın iyilik ve paylaşma ruhunu teknolojiyle daha erişilebilir hale getirmek anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.