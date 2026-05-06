MetropolCard'dan Kurban Bayramı İçin Kurumsal Hediye Çözümleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MetropolCard'dan Kurban Bayramı İçin Kurumsal Hediye Çözümleri

MetropolCard\'dan Kurban Bayramı İçin Kurumsal Hediye Çözümleri
06.05.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MetropolCard, şirketlere çalışan odaklı dijital hediye çözümleri sunarak bayramda destek sağlıyor.

MetropolCard, Kurban Bayramı döneminde şirketlere çalışan odaklı kurumsal hediye çözümleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı yaklaşırken, şirketlerin çalışanlarına sunduğu destek ve hediye süreçleri, dijitalleşen iş dünyasının ihtiyaçlarına göre yeniden şekilleniyor.

Şirket, kurumsal hediye çözümleriyle işverenlere operasyonel kolaylık, çalışanlara ise ihtiyaçlarına uygun kullanım avantajı sağlıyor.

Şirketin dijital hediye kodu ve fiziksel kart seçenekleri sayesinde işverenler, market, giyim, teknoloji, çocuk ürünleri, ev ihtiyaçları ve daha birçok kategoride kullanılabilen bayram desteklerini çalışanlarına ulaştırabiliyor.

Tedarik, dağıtım ve lojistik süreçlerini ortadan kaldıran yapı, şirketlerin zaman kazanmasına katkı sağlarken SGK ve KDV avantajlarıyla maliyet yönetimini de destekliyor.

Söz konusu kurumsal hediye çözümleri, A101, CarrefourSA, Migros, Trendyol, Teknosa, Pazarama gibi birçok markada geçerli kullanım alternatifleriyle çalışanlara kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapma özgürlüğü sunuyor.

Kullanıcı dostu dijital altyapı sayesinde bayram hediyeleri tek bir kanaldan kolayca yönetilebiliyor, çalışanlara tanımlanabiliyor.

Şirketin anlaşmalı marka ağı ve dijital yönetim altyapısı sayesinde işverenler, internet sitesi, kurumsal ekran ya da müşteri temsilcileri üzerinden talepte bulunabiliyor.

İşverenler, çalışanlarına farklı kategorilerde geçerli hediye çözümleri sunarken, çalışanlar da kendilerine tanımlanan bakiyeleri ihtiyaçlarına göre kullanabiliyor.

Bayram dönemine özel olarak mobil uygulama kullanıcılarına sunulan avantajlar da çalışan memnuniyetini destekliyor. Kredi kartını "MetropolCard Mobil Uygulaması"na ekleyerek "GiftPay" bakiyesi yükleyen kullanıcılar, yüzde 5'e varan ek bakiye kazanma fırsatından yararlanabiliyor. Tanımlanan ekstra bakiyeler, alışveriş deneyimini daha avantajlı hale getiriyor.

Yıl boyunca alınan geri bildirimler, MetropolCard kurumsal hediye çözümlerinde kullanıcı memnuniyetinin yüzde 80'in üzerinde seyrettiğini gösteriyor.

Özellikle bayram dönemlerinde anında teslim, kategori esnekliği, geniş marka ağı ve dijital kullanım kolaylığı, şirketler tarafından çok tercih edilen avantajlar arasında yer alıyor.

MetropolCard, bayramda şirketlere çalışanlarını mutlu etmenin, operasyonel süreçleri kolaylaştırmanın, mali avantaj sağlamanın ve bayram sevincini dijital olarak paylaşmanın yolunu sunmaya devam ediyor.

"Bayramlar, paylaşmanın, dayanışmanın en güçlü zamanları"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, bayramların, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte iyi hissetmenin en güçlü zamanlar olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı döneminde şirketlerin çalışanlarına hızlı, esnek ve avantajlı destekler sunabilmesine katkı sağladıklarını aktaran Yıldırım, "Dijital hediye kodlarımız ve kart çözümlerimizle gıdadan giyime, teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar birçok alanda kullanılabilen pratik yapı sunuyoruz. Böylece şirketler operasyonel yük oluşturmadan çalışanlarına değer katarken, SGK ve KDV avantajlarıyla maliyetlerini de daha verimli şekilde yönetebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bizim için bu süreç, yalnızca hediye çözümü sunmakla sınırlı kalmıyor, bayramın iyilik ve paylaşma ruhunu teknolojiyle daha erişilebilir hale getirmek anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MetropolCard'dan Kurban Bayramı İçin Kurumsal Hediye Çözümleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:39:05. #7.13#
SON DAKİKA: MetropolCard'dan Kurban Bayramı İçin Kurumsal Hediye Çözümleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.