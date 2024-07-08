Mevduat Faizi Haziranda En Yüksek Reel Getiri Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mevduat Faizi Haziranda En Yüksek Reel Getiri Sağladı

Mevduat Faizi Haziranda En Yüksek Reel Getiri Sağladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, haziran ayında mevduat faizi en yüksek reel getiri oranına sahip oldu. Yatırım araçları arasında en yüksek reel getiri sağlayan diğer araçlar ise BIST 100 endeksi ve külçe altın oldu. Dolar, euro ve devlet iç borçlanma senetleri ise yatırımcısına kaybettirdi.

08.07.2024 10:59
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda aylık en yüksek reel getirinin mevduat faizinde (brüt) gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,62 oranlarıyla mevduat faizi (brüt) oldu. Yİ-ÜFE ile devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,37, euro yüzde 0,77, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 ve külçe altın yüzde 1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,63, euro yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,66 ve külçe altın yüzde 1,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile yüzde 8,73, TÜFE ile yüzde 7,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro Yİ-ÜFE ile yüzde 5,98, TÜFE ile yüzde 7,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,63 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 28,18, TÜFE ile yüzde 12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 11,42 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 6,65, euro yüzde 7,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 19,55 ve DİBS yüzde 39,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,55, dolar yüzde 18,35, euro yüzde 18,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,63 ve DİBS yüzde 47,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: DHA

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