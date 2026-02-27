Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL\'nin getirisi dip yaptı

Riski sevmeyen yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan mevduat faizlerinde düşüş devam ediyor. Geçen yıl ocak ayında yüzde 55 ile zirveyi gören oranlar, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla birlikte gerileme trendine girdi. Türkiye gazetesinin derlediği habere göre; enflasyondaki düşüş ve politika faizindeki indirimler, mevduat faizlerinde 50'li seviyelerin sonunu getirdi.

TCMB FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM ETTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk toplantısında 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini yüzde 37'ye çekti. Yıla yüzde 42,00-42,50 bandında başlayan mevduat faizleri de bu süreçte aşağı yönlü hareket etti.

BANKALAR ORANLARI AŞAĞI ÇEKTİ

TCMB'nin adımının ardından bankalar da mevduat oranlarında indirime gitti. "Vadesiz hesapta para bulundurma şartı" olmaksızın sunulan en yüksek oran geçen hafta yüzde 40,25 seviyesindeydi. 27 Şubat 2026 itibarıyla ise en yüksek mevduat oranı yüzde 39,50'ye geriledi. Böylece mevduatta yüzde 40 seviyesi de sona ermiş oldu.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

27 Şubat 2026 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat oranları şöyle:

Denizbank: %39,50

QNB: %39,25

ON Dijital: %39,25

Akbank: %39,00

Vakıfbank: %39,00

Yapı Kredi: %39,00

OdeaBank: %39,00

Alternatif Bank: %39,00

Fibabanka: %38,50

Getir Finans: %37,00

ING Bank: %36,50

TEB: %36,50

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

En yüksek oran olan yüzde 39,50 üzerinden hesaplandığında 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 28 bin 560 TL olarak gerçekleşiyor. Piyasalarda gözler şimdi şubat ayı enflasyon verisi ile 12 Mart'ta yapılacak TCMB toplantısına çevrildi. Açıklanacak veriler, mevduat faizlerinin seyrinde belirleyici olacak.