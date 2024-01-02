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Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık fındık üretimini tehlikeye sokabilir - Son Dakika
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Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık fındık üretimini tehlikeye sokabilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 2024 yılı fındık üretimini tehlikeye düşürebileceğini belirtti. Fındık püskülleri bahar havasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Ordu'da en fazla fındık üretimi yapılan bölgede, sıcak hava ve ilerleyen aylarda olası kar yağışının zirai dona ve rekolte kaybına neden olabileceği vurgulandı. Fındık ağaçlarının soğuklama dönemine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Soydan, kar yağışının fındık dallarını ve zararlıları koruyacağını belirtti. Sıcak hava nedeniyle erken uyanan fındık dallarının şubat ve mart aylarında zirai don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da dile getirildi.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık fındık üretimini tehlikeye sokabilir
02.01.2024 - 13:16,
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 2024 yılı fındık üretimini tehlikeye düşürebileceğini söyledi.

Kış mevsimi ortasında bahar havası yaşanmasıyla fındık püskülleri görünmeye başladı. Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da, hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi ve ilerleyen şubat ve mart aylarında yağabilecek karın, zirai don ile birlikte ciddi zararlara ve rekolte kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

"Fındığın 350 ile bin saat arasında soğuklama dönemi yaşaması gerekiyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu anda tehlikeli bir sürece doğru gidildiğini belirterek, "İnşallah bu günlerde kar bekliyoruz. Fındık ağacının ve dallarının yaklaşık 350 ile bin saat arasında soğuklama dönemini yaşaması gerekiyor. O soğuklama dönemi de fındıkta hareketliliğin durduğu bir zaman. O nedenle kar yağarsa fındık dalları, püskülleri, karanfilleri, toprak ve zararlılardan korunması açısından kar örtüsü altında olması olumlu olacaktır. Şu anda kar yağışına ciddi derecede ihtiyaç var" diye konuştu.

"Ciddi rekolte kayıpları yaşanabilir"

Sıcak havalara aldanıp erken uyanan fındık dallarının, şubat ve mart aylarında olabilecek zirai don karşısında tehlike altında olduğunu söyleyen Soydan, Karadeniz Bölgesi'ne şu ana kadar yararlı olacak kadar yağ yağışı olmadığını ifade ederek, "Yüksek kesimlerde az miktar kar yağışı oldu, aksine sıcak hava devam ediyor. Bu sıcak hava nedeniyle fındığın erken uyanmasını ve donrasında zirai don nedeniyle ciddi zararlar ve rekolte kayıplarının olduğunu geçen yıllarda tecrübe ettik" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA
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