Mevsimlik işçi olarak girdiği belediyeye 'başkan' oldu, şimdi ilçesini dünyaya tanıtmak istiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mevsimlik işçi olarak girdiği belediyeye 'başkan' oldu, şimdi ilçesini dünyaya tanıtmak istiyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde mevsimlik işçi olarak başladığı belediyeye başkan olan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçeyi eko turizmde gözde olması için çalışmalara başladı. Saimbeyli ilçesi, ormanları, obruk şelalesi, tarihi yapıları ve endemik görülen Saimbeyli kelebeği ile bölgenin eko turizmde cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Mahmut Dal, bu yıl ilk kez Türkiye'de 400 çeşit kelebekten 198 çeşidinin bulunduğunu Saimbeyli'de 8-12 Haziran tarihleri arasında Saimbeyli Mavisi Kelebeği Gözlem ve Fotoğraf Etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

06.07.2024 23:29
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Mevsimlik işçi olarak girdiği belediyeye 'başkan' oldu, şimdi ilçesini dünyaya tanıtmak istiyor

Türkiye'deki birçok kelebek türüne ev sahipliği yapan ilçe: Saimbeyli

İlçede Saimbeyli Mavisi Kelebeği Gözlem ve Fotoğraf Etkinliği düzenlenecek

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde mevsimlik işçi olarak başladığı belediyeye başkan olan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçeyi eko turizmde gözde olması için çalışmalara başladı.

Adana'nın kuzeyinde yer alan Saimbeyli ilçesi, ormanları, obruk şelalesi, tarihi yapıları ve endemik görülen Saimbeyli kelebeği ile Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın çalışmalarıyla bölgenin eko turizmde cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde mevsimlik işçi olarak girdiği belediyede ilçede binlerce kişinin sevgisini kazanarak bağımsız olarak Belediye Başkanı seçilen Mahmut Dal şimdi ilçenin doğası, tarihi ve endemik çeşitliliği ile bölgenin gözdesi olması için yatırım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mahmut Dal, bu yıl ilk kez Türkiye'de 400 çeşit kelebekten 198 çeşidinin bulunduğunu Saimbeyli'de 8- 12 Haziran Saimbeyli Mavisi Kelebeği Gözlem ve Fotoğraf Etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

"Belediyeye mevsimlik işçi olarak girdim"

Saimbeyli'nin Adana'nın akciğerleri olan muhteşem bir doğası olduğuna dikkat çeken ve herkesi ilçeye davet eden Başkan Dal, "Doğma büyüme Saimbeyliliyim. Özel sektörde çalıştım ardından 2004 yılında belediyeye mevsimlik işçi olarak girdim. Yıllar geçti kadromu aldım. Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü yaptım ve bu seçimde halkımızın teveccühü ile belediye başkanı seçildim. İlçemiz el değmemiş doğası ve tarihi ile el değmemiş bakir bir memleket. İlçemiz doğa yönünden çok zengin. Bugüne kadar ihmal edilmiş ama benim dönemimde hak ettiği ilgi ve yatırımı alması için mücadele ediyoruz. Eko turizm, yayla turizmi, tarih ve doğa alanında ilçenin turizme kazandırılması tarım alanında üretimin artması için projelerimizi hazırladık. Devletimizin kaynaklarından ziyade Avrupa Birliği ve Dünya Bankası fonlarını kullanarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Biliyorum ki devletimizin desteği ile ilçemiz çok daha güzel hak ettiği noktaya geleceğine inanıyoruz "dedi.

"Adana'nın doğal klimalı ilçesi"

Saimbeyli tarihi ve doğasının mutlaka görülmesi gerektiğini ve ilçedeki turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Mahmut Dal, "Saimbeyli ilçemiz tarihe başkentlik yapmış denebilecek kadar zengin tarihi olan bir ilçe. İlçemizin kirazı, kalitesi, lezzeti ile bir marka, Endemik iklim kuşağında yaşayan Mavi Kelebeğimiz var. Valimiz ve Kaymakamlığımız ile bu yıl ilk kez bunu fotoğraf haftası etkinlikleri tanıtıyoruz. Ayrıca ilçemizdeki Obruk Şelalemiz, tabiat parkımız ile Adana'nın doğal kliması olan ilçemiz diyoruz. Adana'dan, Mersin'den Türkiye'nin dört bir yanından insanların gelip dinlenerek tatil yapabilecekleri şirin ilçemize herkesi davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mevsimlik işçi olarak girdiği belediyeye 'başkan' oldu, şimdi ilçesini dünyaya tanıtmak istiyor - Son Dakika

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