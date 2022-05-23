Meyve bahçelerinde zirai mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Meyve bahçelerinde zirai mücadele çalışmaları devam ediyor

23.05.2022 12:01
Meyve bahçelerinde zirai mücadele çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meyve üreticileri, baharın gelmesi ile birlikte meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meyve üreticileri, baharın gelmesi ile birlikte meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Geçimi tarım ve özellikle meyvecilik olan bölge halkı, baharın gelmesi ile her yıl olduğu gibi bu yılda hummalı bir çalışmaya başladılar. Kiraz ve vişne ağaçlarının çiçekte başlayan ilaçlama çalışmaları hasada 20 gün kalıncaya tadar devam ediyor.

İlaçlamanın önemli olduğunu belirten Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, "İlçemizin tek geçim kaynağı olan meyvecilik için olmazsa olmazlarından olan ilaçlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlündeki Ziraat Mühendislerin tavsiye ve reçete ettikleri ilaçlar ile gereken alanlarda ilaçlama yapıyor. Bu yıl kiraz rekoltemiz önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 80 daha düşük. Çiftçimizin durumu çok kötü. Buna rağmen üreticilerimiz ürünlerine en iyi şekilde ilaçlama ve bakımlarını tam yapıyorlar" dedi.

Reçeteli ilaçlamanın önemine vurgu yapan Ziraat Odası Başkanı Ünal, meyve bahçelerindeki probleme göre reçete yazma yetki Belgesine sahip olan Ziraat Mühendisleri tarafından tavsiye edilen ilaçların bitki koruma ürünü uygulama belgesi olan kişilerce kullanılması gerektiğini ifade etti. Ünal, bu sistemle aşırı ilaç kullanımını önleyerek üreticinin tarımsal girdi miktarını azaltıp üretim maliyetlerini düştüğünü ve ekolojik dengenin korunduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Meyve bahçelerinde zirai mücadele çalışmaları devam ediyor
Meyve bahçelerinde zirai mücadele çalışmaları devam ediyor
Meyve bahçelerinde zirai mücadele çalışmaları devam ediyor

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Kaynak: İHA

Pazarlar, Kütahya, Kiraz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meyve bahçelerinde zirai mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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