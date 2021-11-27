Meyve çok verince dallar ağırlığa dayanamadı

Anavatanı Çin olan ve tarihi İpek Yolu ile Anadolu'ya Trabzon üzerinden yayıldığı için 'Trabzon hurması' olarak adlandırılan meyve, Türkiye'nin bir çok yerinde yetişirken, Trabzon'da bu yıl havaların iyi gitmesi nedeniyle bol meyve verdi.

İsmini Trabzon'dan alan Trabzon hurmasının üretimi, Trabzon dışında daha fazla olurken oransal olarak bakıldığında Trabzon'da üretimi çok tercih edilmiyor. İl genelindeki nadir hurma bahçelerinden olan

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Uğurlu mahallesindeki Trabzon hurması bahçesinde meyvenin bol olmasından dolayı dalların ağırlığına dayanamayarak kırıldı.

Çevre sakinlerinden Hacı Selahattin Baytar, uzun yıllardır hiç bu kadar bol meyve veren Trabzon hurması görmediğini belirterek "Trabzon hurmasının bir çok faydaları olduğunu biliyorum. Bu sene çok meyve verdiği için dalları kırıldı. 70 yaşımı geçtim, hiç bu seneki kadar bol olduğunu görmedim. Bu sene hava şartları iyi gitti, sis duman pek olmadığı için mahsul de bol oldu. Burası komşumuzun görenlerin dikkatini çekiyor" dedi.

Yaren Altunsoy da meyvelerin ağırlığına dalların dayanamayıp kırıldığını kaydederek "Daha önce hiç bu kadar bol olduğunu görmedim. Dallar bu kadar bol meyvenin ağırlığına dayanamayıp kırıldı" diye konuştu. - TRABZON