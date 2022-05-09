Meyvesinden önce yaprağı gelir kapısı oldu - Son Dakika

Manisalı üzüm üreticileri üzüm öncesi taze bağ yapraklarını toplayarak gelir elde etmeye başladı. Sarıgöl'de sabah erken saatlerde toplanmaya başlayan taze bağ yapraklarını tüccarlara satan kadınlar aile ekonomilerine de büyük katkı sağlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı taze bağ yaprağı alımlarında başlandı. Sarıgöl Ovasındaki dünyaca ünlü Sultani üzüm bağlarından toplanan taze bağ yapraklarının kilosunun 12 TL'den alınmaya başlandığı ve bugün fiyatların 11 TL'ye düştüğü öğrenildi. Asma yapraklarını alan Yahya Duman, yaprakları çeşitli illere gönderdiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde yaprak alım tüccarlarının ilçede daha da artacağı bildirilirken özellikle kadınların ailelerine gelir sağlamak için yaptığı yaprak toplama işinin önümüzdeki günlerde daha da artacağı ve fiyatların da düşeceği öğrenildi. - MANİSA