MİA Teknoloji, Lider Sistem Teknolojileri ile Birleşiyor

07.03.2026 14:28
MİA Teknoloji, Lider Sistem Teknolojileri'ni devralarak savunma alanında küresel büyümeyi hedefliyor.

MİA Teknoloji, savunma teknolojileri odağında küresel büyüme stratejisini güçlendirmeyi hedefleyen birleşme süreci kapsamında Lider Sistem Teknolojileri AŞ'yi devralma yoluyla birleşmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören MİA Teknoloji'nin Yönetim Kurulu, 6 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda Lider Sistem Teknolojileri ile yürütülen birleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Planlanan işlem kapsamında Lider Sistem Teknolojileri'nin MİA Teknoloji'ye devrolması öngörülüyor.

Birleşme işleminin, SPK'nın onayının ardından genel kurulda birleşme sözleşmesinin kabul edilmesiyle tamamlanması planlanıyor.

Şirket sermayesi yaklaşık 986,5 milyon liraya yükselecek

Birleşme kapsamında MİA Teknoloji'nin sermayesinin 492,5 milyon lira artırılarak yaklaşık 986,5 milyon liraya çıkarılması planlanıyor. Bu doğrultuda Lider Sistem Teknolojileri ortaklarına tahsis edilmek üzere yaklaşık 492,5 milyon adet MİA Teknoloji payı ihraç edilecek.

Uzman kuruluş raporuna göre, her 1 lira nominal değerli Lider Sistem Teknolojileri payına karşılık 2,9316 lira nominal değerinde MİA Teknoloji payı verilmesi öngörülüyor.

Şirket, NATO projelerinden yapay zeka destekli güvenlik sistemlerine kadar uzanan geniş bir teknoloji portföyüyle küresel ölçekte rekabet edebilecek bir savunma teknolojileri ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. MİA Teknoloji açısından birleşme süreci, bu stratejik vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Savunma teknolojileri ekosistemi oluşturma hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, Lider Sistem Teknolojileri ile planlanan birleşmenin yalnızca iki şirketin birleşmesi olmadığını, Türkiye'de savunma ve güvenlik teknolojileri alanında daha güçlü bir mühendislik ekosisteminin oluşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişiminde yeni bir döneme girildiğine inandıklarını aktaran Beltekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MİA Teknoloji ile Lider Sistem Teknolojileri arasında başlattığımız bu birleşme süreci yalnızca iki kurumun organizasyonel birleşimi değildir, Türkiye'nin savunma teknolojileri, kritik kamu savunma projeleri ve ileri mühendislik kapasitesini tek bir vizyon altında buluşturma kararlılığının somut bir göstergesidir. Bu adım sayesinde AR-GE gücümüzü, mühendislik yetkinliklerimizi ve saha deneyimimizi konsolide ederek daha büyük ölçekli, daha entegre ve daha yüksek katma değer üreten teknoloji projelerine imza atabilecek bir yapı oluşturuyoruz."

Savunma ve güvenlik teknolojilerinin ülkelerin stratejik bağımsızlığı açısından kritik bir alan haline geldiğine dikkati çeken Beltekin, birleşmenin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı amaçladığını ifade etti.

Beltekin, "NATO projeleri ve uluslararası işbirlikleri sayesinde kazandığımız güveni, daha büyük bir teknoloji ekosistemine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'den doğan, yüksek mühendislik kabiliyetiyle dünyaya teknoloji ihraç eden ve stratejik alanlarda küresel ölçekte söz sahibi olan bir marka inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MİA Teknoloji, Lider Sistem Teknolojileri ile Birleşiyor - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.