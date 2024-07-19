Microsoft 365 Sorunu Devam Ediyor, İyileşme Gözleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Microsoft 365 Sorunu Devam Ediyor, İyileşme Gözleniyor

Microsoft 365, küresel yazılım sorununun bazı uygulama ve hizmetlerde devam ettiğini ancak ölçümlerine göre bir iyileşmeye doğru ilerlendiğinin görüldüğünü duyurdu. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununu gidermeye yönelik çalışmalar sürüyor. Microsoft 365'in çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, bazı kullanıcıların sistemlerinde rahatlama olduğunu fark edebilecekleri ancak Microsoft 365'in bazı uygulama ve hizmetlerinde sorunların devam ettiği belirtildi.

19.07.2024 17:23
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Microsoft 365, küresel yazılım sorununun bazı uygulama ve hizmetlerde devam ettiğini ancak ölçümlerine göre bir iyileşmeye doğru ilerlendiğinin görüldüğünü duyurdu.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununu gidermeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Microsoft 365'in çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, bazı kullanıcıların sistemlerinde rahatlama olduğunu fark edebilecekleri ancak Microsoft 365'in bazı uygulama ve hizmetlerinde sorunların devam ettiği belirtildi.

Etkilenen diğer Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerini süren etkiden kurtarmak için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Telemetrimiz, etkilenen diğer durumların tam bir iyileşmeye doğru ilerlediğini gösteriyor ve bunu sağlamak için yakından izliyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, etkilenen hizmetler arasında Microsoft Teams ve Microsoft 365 yönetim merkezi olduğu bilgisi paylaşılırken, Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, İş için OneDrive, SharePoint Online, Windows 365, Viva Engage, Microsoft Purview, Microsoft Fabric ve PowerBI hizmetlerinin geri kazanıldığı ifade edildi.

CrowdStrike Üst Yöneticisi George Kurtz da uluslararası medyada yer alan bir röportajında, sorunun tek bir güncellemedeki bir hatadan kaynaklandığını dile getirdi.

Sorunu hızlı bir şekilde tespit ettiklerini ve düzeltme yaptıklarını kaydeden Kurtz, "Şu anda her bir müşterimizle onları tekrar çevrim içi hale getirebildiğimizden emin olmak için çalışıyoruz." dedi.

Sistemlerindeki güncelleme ile Microsoft'un işletim sistemi arasında olumsuz bir etkileşim olduğunu söyleyen Kurtz, "Bu da bilgisayarların çökmesine yol açtı ve halen devam etmekte olan küresel kesintiyi tetikledi. Geriye dönüp burada ne olduğunu görmemiz gerekiyor ancak bunun bir siber saldırı olma ihtimalini bulunmuyor. Sorun tespit edildi ve bir düzeltme yapıldı. Bazı sistemlerin normale dönmesi biraz zaman alacak ve otomatik olarak kendiliğinden düzelmeyecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Microsoft 365 Sorunu Devam Ediyor, İyileşme Gözleniyor - Son Dakika

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