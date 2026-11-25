Dünya Bankası Grubu Garanti Platformunu bünyesinde barındıran Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Türkiye'deki etkili projelere sağlanan finansmanı artırmak amacıyla Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'nın ülkedeki bağlı ortaklığına sağladığı desteği iki katına çıkardı.

Dünya Bankası Grubundan yapılan açıklamaya göre, MIGA, İspanya merkezli BBVA'ya 2025'te sağladığı 1 milyar dolarlık sermaye optimizasyonu garantisinin tutarını 2 milyar dolara yükseltti.

Bu artış, Garanti BBVA'nın özellikle kadınların sahip olduğu işletmelere, ekonomik açıdan az gelişmiş veya depremden etkilenmiş bölgelerdeki mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (MKOBİ) ve ülkedeki iklimle ilgili projelere kredi sağlamak üzere daha fazla sermaye kaynağı oluşturulmasını sağlayacak.

MIGA'nın sağladığı sermaye optimizasyonu garantisi, ev sahibi ülkelerin merkez bankalarında tutulan zorunlu karşılıkların kullanımını optimize ederek, olumlu kalkınma sonuçları doğuracak projelere kredi sağlamak üzere sermaye oluşturulmasını temin ediyor.

Daha önce sağlanan garanti sayesinde, geçen yıl sonu itibarıyla Garanti BBVA kadın girişimcilerin sahip olduğu MKOBİ'lere 360 ??milyon dolar, ekonomik açıdan az gelişmiş veya depremden etkilenen illerdeki MKOBİ'lere de 550 milyon dolar kredi verilmişti.

Değiştirilen sözleşme kapsamında Garanti BBVA, uygun iklim finansmanı projeleri için sağlanacak en az 1 milyar dolarlık yeni kredinin yanı sıra en az 500 milyon doları kadın girişimcilerin sahip olduğu MKOBİ'lere ve 500 milyon doları da ekonomik açıdan az gelişmiş veya depremden etkilenen illerdeki MKOBİ'ler için 1 milyar dolar yeni kredi sağlamayı hedefliyor.

"Kadın girişimcileri destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ???????MIGA Genel Müdürü Tsutomu Yamamoto, MKOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturduğunu belirterek, "Ancak bu işletmelerin çoğu büyümek ve istihdam yaratmak için finansman bulmakta zorlanmaktadır. Aynı zamanda, ülkede iklim projeleri için halen önemli finansman açıkları mevcuttur. Sermaye optimizasyonu garantilerimiz, BBVA gibi bankalara bu finansman açıklarını kapatmak, istihdamı artırmak, dirençliliği güçlendirmek ve kapsayıcılığı artırmak için yenilikçi bir yol sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise Dünya Bankası Grubu ile olan işbirliğinin, finansmana erişimi güçlendirme ve Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesini destekleme konusundaki ortak kararlılığı yansıttığını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Garanti BBVA olarak, kendimizi müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarında uzun vadeli bir ortak olarak görüyor, finansman, danışmanlık hizmetleri ve sektördeki uzmanlık birikimimizi bir araya getirerek işletmelerin büyümelerine, istihdam yaratmalarına, daha rekabetçi ve dirençli hale gelmelerine katkıda bulunuyoruz. 20 yıldır kadın girişimcileri destekliyor, finansmana erişimlerini güçlendirmek ve potansiyellerinin tamamını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bir yandan özellikle KOBİ'ler ve kadınların sahibi olduğu işletmeler için finansman imkanlarını artırmanın üzerinde odaklanırken, aynı zamanda yeşil dönüşümü de hızlandırıyoruz."