Migros, kadınları ve gençleri tarıma kazandırıyor - Son Dakika
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Migros, kadınları ve gençleri tarıma kazandırıyor

26.04.2022 09:51
Migros, kadınları ve gençleri tarıma kazandırıyor

Kadınlara iş imkanı sunmak ve üretime katılmalarını sağlamak için arazi ve tohum yardımında bulunan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'ne destek veren Migros, Eskişehirli kadın üreticilerden toplamda 16 ton mor patates ve 82 ton soğan alımı yaptı.

Kadınlara iş imkanı sunmak ve üretime katılmalarını sağlamak için arazi ve tohum yardımında bulunan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'ne destek veren Migros, Eskişehirli kadın üreticilerden toplamda 16 ton mor patates ve 82 ton soğan alımı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, tarımsal alanda kadınların güçlenmesi ve kadın girişimciliğin artmasına katkı sağlayan yatırımlarını sürdürüyor.

Desteğe ihtiyaç duyan kadınlara iş imkanı sunmak, üretime katılmalarını sağlamak için arazi ve tohum yardımında bulunan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'ne destek veren Migros, Eskişehirli kadın üreticilerden toplamda 16 ton mor patates ve 82 ton soğan alımı yaptı. Migros, önümüzdeki dönemde Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'ne bağlı üreticilere desteğini sürdürerek, mor patates ve soğanın yanı sıra yeşillik, aromatik bitkiler, meyve ve sebze çeşitlerinin alımını da gerçekleştirilecek.

Çiftçilik eğitimleri ile daha fazla kadının üretime katılımı destekleniyor

Kadınlara iş imkanı sağlamak amacıyla yola çıkan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi, Kız Kardeşim Projesi Hibe Programından yararlanarak üretim yapmak isteyenlere uygun köy arazilerini tahsis ediyor. Kooperatif, çiftçilik eğitimleri ile kadınların tarımsal üretime katılımının yolunu açarak, onlara gelir imkanı yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda, ziraat mühendisleri ve eczacıların verdiği eğitimlerde, sebze ve meyve yetiştiriciliğinden bitki yetiştirme, besleme ve tıbbi aromatik bitki üretimine kadar farklı alanlarda sertifika programları gerçekleştiriliyor. Bu eğitimlerin ilk etabında da 43 kadına istihdam olanağı sağlandı.

Halen Sakarya, Antalya, Kayseri, Aksaray, Afyon, Eskişehir, Bursa, Yozgat, İstanbul illerinde 9 kadın üretici tarafından patates ve 34 kadın üretici tarafından da soğan üretimleri devam ediyor. Önümüzdeki dönemde üretici sayısının artırılması ve soğan, mor patatesin yanı sıra, yeşillik grubu, tıbbi aromatik bitkiler, bazı meyve sebze çeşitlerinde kurutulmuş ürün grubu oluşturulması hedefleniyor.

Migros gelecek dönemde bu ürünleri de alıp raflarına taşıyarak Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'ne verdiği desteği sürdürmeyi planlıyor.

Çocuklar, tarım okuryazarlığı eğitimleri ile erken yaşta toprakla tanışıyor

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi, çocuklara yönelik tarım okuryazarlığı eğitimlerine de destek veriyor. Halen Eskişehir ve Bursa'daki okullarda devam eden ve Fen Bilgisi derslerinin bir parçası olarak ziraat mühendisleri tarafından Türkçe-İngilizce olarak verilen eğitimlerde; tarımsal üretiminin önemi, üretime katkıda bulunmanın ekonomik, çevresel ve toplumsal faydaları gibi konular aktarılıyor. Ana sınıfından lise çağına kadar her yaş grubundan çocuklar, aktarılan teorik bilgileri, kendilerine tahsis edilen tarlalarda ve Ar-Ge merkezlerinde, süs bitkisi, çiçek, yumurta üretiminden sebze-meyve yetiştiriciliğine kadar tohum ekimi, ürünün bakımı, çapalama, toprağın izlenmesi gibi tarımın her aşamasını bizzat gerçekleştirerek uygulama imkanı buluyorlar.

Migros, gençlerin tarıma kazandırılması vizyonu çerçevesinde, projenin ilerleyen aşamalarında gençler tarafından üretilen bu ürünlerin de alımını yapmayı hedefliyor.

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MİGROS TİC. A.Ş., Eskişehir, Tarım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros, kadınları ve gençleri tarıma kazandırıyor - Son Dakika


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