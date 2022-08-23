Migros'un finansal hizmetler platformu Moneypay hizmet lisansını aldı - Son Dakika
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Migros'un finansal hizmetler platformu Moneypay hizmet lisansını aldı

23.08.2022 13:28
Migros'un finansal hizmetler platformu Moneypay hizmet lisansını aldı

Migros'un finansal hizmetler platformu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektronik para kuruluşu olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan lisansını aldı.

Migros'un finansal hizmetler platformu Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektronik para kuruluşu olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan lisansını aldı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, MoneyPay uygulaması ile başta Migros ve Migros Sanal Market müşterileri olmak üzere, finans ekosisteminde yer alan tüm son kullanıcıların finansal işlemleri daha güvenli ve kolay bir şekilde yapabilmesi amaçlanıyor.

MoneyPay uygulaması sayesinde alışverişler temassız bir şekilde QR kod ile tamamlanabiliyor. Kullanıcılar, Mastercard altyapısında sunulan dijital karta aktardıkları bakiye/ön ödemeli kart ile veya tanımladıkları kredi kartı ya da kişiye özel belirlenen hazır limit üzerinden ödemelerini yapabiliyor.

Uygulama ile alışverişler Migros yazarkasa ve jet kasalarından temassız bir şekilde QR kod ile tamamlanabiliyor, finansal iş partnerlerinin tanımladığı hazır limiti kullananlar, ödemelerini 30 güne kadar masrafsız erteleme imkanına sahip oluyor. Havale ve EFT olanaklarının yanı sıra, uygulama üzerinden sadece cep telefonu numarası girilerek istenen kişiye 7/24 para transferi de yapılabiliyor.

Money üyeliği olan müşteriler bilgilerini MoneyPay ile eşleştirdiğinde hem mağazalardaki hem de Migros Sanal Market'teki tüm indirim ve avantajlardan anında faydalanabiliyor. Uygulama Android ve iOS'tan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Migros, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Migros'un finansal hizmetler platformu Moneypay hizmet lisansını aldı - Son Dakika

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