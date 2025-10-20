Migros\'un MoneyPay Paneli: Ödeme Dünyasında Gelecek

Migros'un 71 yıllık müşteri odaklı deneyimi üzerine inşa edilen MoneyPay, e-ticaret ekosisteminin önde gelen temsilcilerini "Köklerimizden Güç Alarak Ödeme Dünyasının Yarınına" başlıklı panel ile bir araya getirdi.

Migros'un fintek çözümü MoneyPay, düzenlediği "Köklerimizden Güç Alarak Ödeme Dünyasının Yarınına" başlıklı panelde, e-ticaret ekosisteminin öncü isimlerini bir araya getirdi. ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panele; MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, Migros Online CEO'su Orçun Onat, Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel ve Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen katıldı.

Ödeme çözümlerinin artık yalnızca teknik altyapılar olmadığının vurgulandığı panelde katılımcılar, ödeme sistemlerinin müşteri davranışlarını dönüştüren ve iş modellerini yeniden şekillendiren stratejik araçlar olduğunu ifade etti. Sanal POS'un, bir ödeme aracı olmanın yanında; güven, hız, müşteri deneyimi ve ticari faydayı aynı anda sunduğunun belirtildiği panelde, markaların büyümesini hızlandıran stratejik bir kaldıraç olduğuna da dikkat çekildi.

ETİD Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi yaptığı konuşmada, e-ticaret dünyasında rekabetin artık yalnızca ürün veya fiyatla sınırlı olmadığını; ödeme süreçlerindeki müşteri deneyiminin markaların geleceğini belirleyen kritik bir unsur haline geldiğini söyledi.

"MoneyPay Sanal POS işletmeler için güveni ve verimliliği bir araya getiriyor"

Ödeme çözümlerinde yenilikçi vizyonunu sektörle paylaşan MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, Sanal POS'un sektördeki önemine dikkat çekerek, "Sanal POS finansal regülasyonlara tam uyumlu, güvenli ve ölçeklenebilir bir ürün. İşletmelerin büyüme süreçlerinde doğrudan kazanç sağlamasını hedefliyor. Satış kayıplarını önlüyor, işlem sürekliliğini garanti ediyor ve operasyonel yükünü minimuma indiriyor. Böylece markalar günlük operasyonlarını olduğu kadar, ciro ve nakit akışlarını da güçlendirebiliyor. MoneyPay olarak, ürün portföyümüzdeki dijital çözümlerin yanı sıra Android POS cihazları ve farklı ödeme teknolojileri de geliştiriyoruz ve tüm projelerimizi Ar-Ge seviyesinde yürütüyoruz. Sanal POS, yalnızca bugünün değil, dijitalleşen ekonominin gelecekteki ihtiyaçlarına da yanıt verecek bir çözüm. Türkiye'nin ödeme teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Migros'un güvencesi, MoneyPay ile ödeme süreçlerine hız ve güven katıyor"

Migros One CEO'su Orçun Onat, MoneyPay'in Migros'un müşteriyle kurduğu güven temeli üzerine inşa edilmesinin, ürünlerin hızlı bir şekilde benimsenmesini sağladığına dikkat çekti. Onat, "Özellikle yüksek hacimli kampanya dönemlerinde Sanal POS'un sunduğu hız, güvenilirlik ve kolay entegrasyon, müşteri deneyiminde belirgin bir fark oluşturuyor. Ayrıca MoneyPay'in altyapısının Migros One'ın provizyon bazlı iş modeliyle uyumlu olması, şirket için stratejik bir değer sunuyor" dedi.

KOBİ'lerden büyük kurumlara kadar kapsayıcı çözümler

Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel, MoneyPay'in Sanal POS altyapısıyla güçlenen Nakitera'nın 360 derece fintek platformunun; ana firmalardan tedarikçilere, bayilerden satış noktalarına kadar tüm ekosistemde maliyetleri düşürürken operasyonları kolaylaştıran ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir yapı sunduğunu belirtti. Arukel, ayrıca hızlı entegrasyon ve düşük operasyonel maliyetlerin sağladığı avantajların iş ortaklıklarını güçlendirdiğini, Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerde de bu altyapının etkin biçimde kullanıldığını paylaştı.

Colendi ile fintek gücü ödeme dünyasına taşınıyor

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, Colendi'nin MoneyPay'deki ortaklığı sayesinde fintek alanındaki bilgi birikimi ve teknoloji gücünü ödeme dünyasına aktardığını ifade etti. Tekmen, küresel trendlerin özellikle güvenlik, regülasyon uyumu ve kullanıcı deneyimi odaklı olduğunu, MoneyPay'in de bu trendlerle uyumlu çözümler geliştirdiğini belirtti. - İSTANBUL