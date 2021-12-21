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Migros ve Coca-Cola İçecek'ten geri dönüşüme destek - Son Dakika

Migros ve Coca-Cola İçecek'ten geri dönüşüme destek

21.12.2021 11:30
Migros ve Coca-Cola İçecek'ten geri dönüşüme destek

Migros, Coca-Cola İçecek (CCI) iş birliği ile atık içecek ambalajlarının geri dönüşümüne destek veren pilot bir uygulamayı hayata geçirdi.

Migros, Coca-Cola İçecek (CCI) iş birliği ile atık içecek ambalajlarının geri dönüşümüne destek veren pilot bir uygulamayı hayata geçirdi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, Teknowatt Start-Up firmasının tamamen yerli üretim olan depozito iade makinesini Ataşehir MMM mağazasında denemeye aldı.

Migros müşterileri metal, cam ve plastik içecek ambalaj atıklarını geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdıkça Money puan kazanıyor ve doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Migros, Coca-Cola İçecek iş birliğinde içeceklerin ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda pilot bir uygulama başlattı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Teknowatt Start-Up firmasının ürettiği depozito iade makinesini Ataşehir MMM mağazasında denemeye alan Migros, aynı zamanda girişimcilik ekosisteminin gelişimine de destek verdi. Yapay zeka teknolojisiyle çalışan ve 0,1 litreden 3 litreye kadarki içeceklerin cam, metal ve pet ambalaj atıklarının kabul edildiği sistemde her 10 içecek ambalajına karşılık Coca-Cola İçecek desteğiyle 1 Money puan hediye ediliyor. Migros müşterileri içecek ambalaj atıklarını depozito iade makinelerine bırakarak doğaya, geri dönüşüme ve ülke ekonomisine katkıda bulunurken, kazandıkları Moneyleri de alışverişlerinde kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerinde rehber edindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2010 yılından bu yana mağazalarımızda müşterilerimizin getirdikleri ambalaj atıklarını topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Yalnızca 2020 yılında, operasyonlarımız doğrultusunda topladığımız 17.000 tona yakın cam, plastik, metal ve kağıttan oluşan ambalaj atığının geri dönüşümüne katkı sağladık. Coca-Cola İçecek iş birliğinde başlattığımız pilot uygulama ile Ataşehir MMM mağazamıza konumlandırdığımız depozito iade makinesini müşterilerimizin kullanımına sunduk. Bu makine, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Teknowatt Start-Up firmasının ürettiği, tamamen yerli üretim bir cihaz olması açısından da çok önemli. Müşterilerimizin katılımıyla etki alanı daha da genişleyecek olan bu uygulama ile müşterilerimiz geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdıkları içecek ambalajı kadar Money kazanırken doğanın korunmasına da destek olacak."

Depozito iade makinesi yapay zeka teknolojisiyle çalışıyor

Denemeye başlanan depozito iade makinesinin sanal ekranına cep telefon numarası girilip, açılan hazneye atıklar bırakılıyor. Görüntü işleme, yapay zeka ve ağırlık kontrolü ile ambalaj atıklarını kabul eden makine, sahip olduğu teknoloji sayesinde içi su dolu bir şişe ya da tanımsız bir cismi sisteme kabul etmeyerek, hata olasılığını sıfırlıyor. Migros müşterileri, geri dönüşüme kazandırdıkları her 10 şişede 1 Money kazanıyor. Kazanılan Money'ler bir sonraki ayın ilk üç gününde, Migros müşterilerinin cep telefon numaralarıyla eşleşen Money Kart'larına yükleniyor.

MİGROS TİC. A.Ş., Coca Cola, Metal, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros ve Coca-Cola İçecek'ten geri dönüşüme destek - Son Dakika Ekonomi


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