Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 60 Bin Adet Fide Dağıtımına Başladı

Ekonomi

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sera alanında ata tohumlarından elde edilen, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ve kabak olmak üzere 60 bin adet fidenin dağıtımı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un katılımıyla başladı.

Fide dağıtım töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Bugün Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çalışmasının ürünü olarak yetiştirilen fidelerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ata tohumunun devamı ve gelişmesi konusunda biz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz olarak her geçen gün daha da geliştirerek daha da çoğaltarak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Üretimin gelişmesi konusunda önümüzdeki yıllarda Ar-Ge çalışması yapacağız. Bugün sizlere dağıtmış olduğumuz bu fidelerin hem sizlere hem bizlere hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum" dedi. - MUĞLA