Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 60 Bin Adet Fide Dağıtımına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 60 Bin Adet Fide Dağıtımına Başladı

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 60 Bin Adet Fide Dağıtımına Başladı

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ata tohumlarından elde edilen 60 bin adet fideyi dağıtmaya başladı. Dağıtım törenine Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da katıldı.

02.05.2024 19:02  Güncelleme: 19:05
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Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sera alanında ata tohumlarından elde edilen, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ve kabak olmak üzere 60 bin adet fidenin dağıtımı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un katılımıyla başladı.

Fide dağıtım töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Bugün Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çalışmasının ürünü olarak yetiştirilen fidelerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ata tohumunun devamı ve gelişmesi konusunda biz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz olarak her geçen gün daha da geliştirerek daha da çoğaltarak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Üretimin gelişmesi konusunda önümüzdeki yıllarda Ar-Ge çalışması yapacağız. Bugün sizlere dağıtmış olduğumuz bu fidelerin hem sizlere hem bizlere hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 60 Bin Adet Fide Dağıtımına Başladı - Son Dakika
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