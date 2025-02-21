Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk ayında 104 bin 585 yolcuya ve Bin 594 uçağa hizmet verdi.
Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen 104 bin 585 yolcu sayısını karşın 722 ton yük taşındı.
Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılının 12 aylık döneminde 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet vermişti. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Milas-Bodrum Havalimanı'na Ocak'ta yoğun ilgi - Son Dakika
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