Milas-Bodrum Havalimanı\'na Ocak\'ta yoğun ilgi

Ekonomi

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk ayında 104 bin 585 yolcuya ve Bin 594 uçağa hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen 104 bin 585 yolcu sayısını karşın 722 ton yük taşındı.

Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılının 12 aylık döneminde 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet vermişti. - MUĞLA