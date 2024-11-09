Milas\'ta Seracılık Organize Tarım Bölgesi Kuruluyor

Ekonomi

Milas'ın tarımsal kalkınmasını ve ekonomisini önemli ölçüde geliştirecek olan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen 'Seracılık Organize Tarım Bölgesi' için paydaş kurumların temsilcileri bir araya geldi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen toplantıda, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas Seracılık OTB ile ilgili süreci değerlendirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Milas İlçesi Avşar Mahallesinde projelendirdiği ve Muğla Valiliği'nin koordinasyonunda; Milas Kaymakamlığı, Milas Ticaret Odası, Milas Ziraat Odası ve Muğla Ticaret Borsası'nın katılımıyla hayata geçirilmesi planlanan Milas Seracılık OTB'nde sona yaklaşılıyor.

Toplantıda, Milas Organize Tarım Bölgesi ile ilgili son gelişmeler ele alınırken, topraksız tarım teknolojisi ile kurulacak modern seralarda birim alandan elde edilen ürün miktarını artırmak ve üretimde verimliliği sağlamak amacıyla oluşturulan projenin Milas'a ve Muğla'nın tarım ekonomisine canlılık getireceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, GEKA desteğiyle hayata geçirilecek projenin kazanımları ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Milas OTB, bölgenin tarım ekonomisini canlandıracak

Milas OTB sayesinde bölgede yıllık 1.5 milyar TL değerinde tarımsal üretim yapılacağını ve daha da önemlisi, yüzde 75'i kadın olmak üzere bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Coğrafi konumu, iklim avantajları, iç pazarın yanında ihracata yönelik kolay pazar imkanları ve turizm destinasyonlarına yakınlığı nedeniyle Milas'ta kurulması öngörülen organize tarım bölgesi, sadece bulunduğu ilçenin değil, ilimizin de tarım, sanayi ve ihracat potansiyelini hak ettiği seviyeye çıkaracaktır" dedi.

Milas Seracılık Organize Tarım Bölgesi-OTB hayata geçtiğinde, kümelenme faaliyeti ile düşük maliyetli, izlenebilir, marka değeri yüksek ve güvenilir bir tarımsal üretim sürecinin başlayacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, organize tarım bölgesi ile Milas ilçesinin yerleşim ve üretim alanlarının da birbirinden ayrılacağını kaydetti. OTB'nin üretim maliyetlerini düşürerek üretici karlılığını artıracağını, aynı zamanda pazar imkanlarını da geliştireceğini belirten Saylak, "Hem üreticiye, hem tüketiciye, hem topluma hem de çevreye artı değer kazandıracak çok yönlü bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Milas OTB: Tam teşekküllü tarım sanayi bölgesi

Ar-Ge, İnovasyon ve eğitim merkezleri ile bütüncül olarak planlanan Seracılık Organize Tarım Bölgesinde; 27 adet sera parseli, 12 adet sanayi parseli, idari ve sosyal tesisler ile sağlık koruma bandı, park, yollar, arıtma tesisi ve yeşil alan yer alacak. Tesisin enerji ve ısınma ihtiyaçları içeride kurulacak güneş panelleri, biyogaz tesisi ve jeotermal kaynaklardan karşılanacak. - MUĞLA