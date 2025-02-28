Milas'ta Turizm Sohbet Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Milas'ta Turizm Sohbet Toplantısı Düzenlendi

Milas\'ta Turizm Sohbet Toplantısı Düzenlendi

Milas Meslek Yüksekokulu, 'Bir Meslek Olarak Otelcilik' toplantısıyla turizm öğrencilerine bilgiler sundu.

28.02.2025 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu, turizm sektörüne ilgi duyan öğrenciler için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Turizm Sohbet Toplantıları-1' kapsamında düzenlenen 'Bir Meslek Olarak Otelcilik' adlı söyleşide, alanında uzman isimler öğrencilerle buluşarak, sektördeki tecrübelerini paylaştı.

Söyleşiye; Bodrum'dan çok sayıda profesyonel otel yöneticisi konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik, Milas Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerine turizm sektörünün dinamiklerini yakından tanıma fırsatı sundu.

Öğrencilerin sektördeki geleceği ele alındı

Konuşmacılar, turizm sektörünün sürekli gelişen ve değişen yapısı hakkında öğrencilere önemli bilgiler verdi. Söyleşi kapsamında özellikle öğrencilerin staj dönemlerinde karşılaşabilecekleri zorluklar, mezuniyet sonrası iş dünyasına güçlü bir adım atabilmeleri ve kariyerlerini doğru yönlendirmeleri üzerine değerli önerilerde bulunuldu.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Sabahattin Duman, turizm sektörünün istihdam imkanları ve kariyer basamakları hakkında bilgiler verirken, Özgür Erol, otelcilik sektöründeki küresel gelişmeleri ve müşteri memnuniyetinin önemini vurguladı. Hapimag Resort Sea Garden Otel Operasyon Müdürü İlker Adaş ise operasyon yönetimi, kriz yönetimi ve ekip çalışmasının sektördeki kritik rolüne değindi.

Müdür Prof. Dr. Hüseyin Çeken'den teşekkür

Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Çeken'in yönetiminde gerçekleşen söyleşinin sonunda, katılımcılara turizm sektörüne sağladıkları katkılar ve öğrencilere sundukları rehberlik için teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, katılımcıların ve öğrencilerin bir araya gelerek toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Milas Meslek Yüksekokulu, Turizm Sohbet Toplantıları serisinin devam edeceğini belirterek, öğrencilerin sektörel gelişmeleri yakından takip etmelerine imkan tanıyacak etkinliklerin süreceğini duyurdu. - MUĞLA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milas'ta Turizm Sohbet Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim 8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:50:54. #1.12#
SON DAKİKA: Milas'ta Turizm Sohbet Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.