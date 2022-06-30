Milli Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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Milli Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmaları değerlendirildi

30.06.2022 10:15
Milli Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmaları değerlendirildi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Haziran Ayı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu toplantısına katıldı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Haziran Ayı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu toplantısına katıldı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Haziran Ayı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın başkanlığında İl ve İlçe Özel Eğitim Şube Müdürleri, Okul, Kurum Müdürleri ve Rehber Öğretmenlerin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri hususunda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Tercih danışmanlığı hususundaki iş ve işlemler görüşülerek yapılacak çalışmalar tespit edildi. Madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıkların önlenmesine yönelik çalışmalar planlandı ve Psikososyal müdahale hizmetleri çalışmaları değerlendirildi. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ile ilgili görüş ve öneriler ile toplantı son buldu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Metin Yalçın, Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milli Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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