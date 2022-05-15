Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, reklam filmi için kamera karşısına geçti - Son Dakika

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Turkcell'in "#çokçekici" reklam filmi serisi için kamera karşısına geçti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın, küçük bir Karadeniz köyünde yaşayan bir grup çocuğun kendisine ulaşma hikayesini anlatan reklam filminde oynadı.

Filmde, rakip takıma farklı yenilen minikleri temsil eden bir çocuk, cep telefonuyla köyde dolaşırken Turkcell'in çekim gücünü kullanarak, "#cometoçaykara" etiketiyle canlı yayında transfer teklifinde bulunuyor. Rövanş maçının başlamasına saniyeler kala canlı yayınları izleyen Yusuf Yazıcı, sürpriz yaparak çocukların transfer hayallerini gerçekleştiriyor.