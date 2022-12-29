Bakan Hulusi Akar'dan Suriye görüşmesine ilişkin yeni açıklama: Zora sokacak bir davranış içinde bulunmadık - Son Dakika
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Bakan Hulusi Akar'dan Suriye görüşmesine ilişkin yeni açıklama: Zora sokacak bir davranış içinde bulunmadık

29.12.2022 19:45

Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen ilk resmi temas sonrası yeni bir açıklamada daha bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Suriyelileri hiçbir zaman zor durumda bırakmadığının altını çizerek, "Bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti. Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi. 11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti.

"ONLARI ZORA SOKACAK BİR DAVRANIŞ İÇİNDE BULUNMADIK"

Görüşmeden bir gün sonra konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır" dedi.

"TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE BÖLGEYE BARIŞIN GELMESİ"

Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Bakan Akar dün yaptığı konuşmada "Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"SURİYE REJİMİ SURİYELİLERİN DÖNMESİNİ İSTİYOR"

Öte yandan 11 yıl sonraki temaslarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuştu. Çavuşoğlu, "Faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Kalıcı bir barış ve istikrar için siyasi çözüm için rejimle angajmanın önemli olduğunu, rejimle ılımlı muhalefetin bir yol haritası üzerinde uzlaşması bakımından bu angajmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli." dedi.

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Hulusi Akar, Suriye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Hulusi Akar'dan Suriye görüşmesine ilişkin yeni açıklama: Zora sokacak bir davranış içinde bulunmadık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Hulusi Akar'dan Suriye görüşmesine ilişkin yeni açıklama: Zora sokacak bir davranış içinde bulunmadık - Son Dakika
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