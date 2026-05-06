Milli Teknoloji Zirvesi: Dijital Sağlık ve Yapay Zeka - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Teknoloji Zirvesi: Dijital Sağlık ve Yapay Zeka

Milli Teknoloji Zirvesi: Dijital Sağlık ve Yapay Zeka
06.05.2026 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi'nde düzenlenen zirve, yapay zeka ve dijital sağlık konularını ele aldı.

Biruni Üniversitesi ve T3 Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi'nin 6'ncısı, "Dijital Sağlık ve Yapay Zeka" temasıyla Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi TEKNOFEST Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen programda, sağlıkta yapay zeka, dijital sağlık altyapısı, biyomedikal tasarım ve yerli sağlık girişimleri ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, dünyanın sürekli değişim ve gelişim içinde olduğunu aktararak, gençlere üretim ve proje odaklı bakış açısı çağrısında bulundu.

Dünyanın devamlı değişim ve gelişim sürecinde olduğunu kaydeden Yüksel, bu değişim ve gelişime ayak uydurmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Yüksel, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığına işaret ederek, "Eğitim dediğiniz şey kişinin içindeki yetenekleri ortaya çıkartmaktır, onun için TEKNOFEST bu ülke için büyük bir atılım, büyük bir dönüşüm, büyük bir vizyondur. Proje yapmadan, artık 'Geldim, ders dinledim, eve gittim, ders çalıştım, aldım bir diploma' derseniz çarpan sıfır. Bunu böyle bilin." ifadelerini kullandı.

"Yapay zekayı sağlık hizmetlerinde daha doğru sonuçlar elde etmek için kullanıyoruz"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer de sadece veri veya uygulamalar üzerinde çalışmadıklarını, sağlık ekonomisi ve kaynakların etkin yönetimi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yapay zekayı sağlık hizmetlerinde daha hızlı, daha etkin ve doğru sonuçlar elde etmek için kullandıklarına dikkati çeken Sezer, geliştirilen dijital sistemlerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 160'tan fazla dijital uygulamanın aktif olarak geliştirildiğini kaydeden Sezer, yapay zekanın özellikle erken teşhis süreçlerinde etkin şekilde kullanıldığını vurguladı.

Sezer, Ulusal Mamografi Tarama Projesi kapsamında yapay zekanın riskli hastaları önceliklendirerek hızlı teşhis sürecine katkı sağladığına işaret etti.

T3 Vakfı İstanbul Koordinatörü Erkut Kalkavan da zirve serisinin üniversite gençliğini teknoloji üretimi etrafında bir araya getirdiğini belirtti.

Dijital sağlık ve yapay zeka alanındaki dönüşüme değinen Kalkavan, "Sağlık, insan hayatının en hassas ve en değerli alanlarından biri. Yapay zekayla birlikte bu alanda yaşanan dönüşüm, teşhisten tedaviye, veri yönetiminden hasta deneyimine kadar yepyeni imkanlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkavan, gençlerin üretime katılımının önemine vurgulayarak, gençliğin, sadece izleyen değil, sahneye çıkan, sadece tüketen değil, üreten gençlik olduğuna inandıklarını kaydetti.

Panelde uzman isimler yer aldı

Panelde, sağlıkta dijital dönüşümün farklı alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, Türkiye'de dijital sağlık altyapısı ve sağlık verisinin yönetimine ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve girişimci Doç. Dr. Leyla Türker Şener, biyomedikal tasarım ve üç boyutlu tıbbi teknolojilerin sağlık hizmetlerindeki kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan ise sağlık alanındaki girişimlerin gelişimi ve ticarileşme süreçlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Zirve, gerçekleştirilen panelin ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milli Teknoloji Zirvesi: Dijital Sağlık ve Yapay Zeka - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:04:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Milli Teknoloji Zirvesi: Dijital Sağlık ve Yapay Zeka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.