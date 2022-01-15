Üye Girişi
"Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı" iddialarını Türkiye Uzay Ajansı yalanladı - Son Dakika

"Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı" iddialarını Türkiye Uzay Ajansı yalanladı

15.01.2022 21:46
"Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı" iddialarını Türkiye Uzay Ajansı yalanladı

Türkiye Uzay Ajansı, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Milli Uzay Programı'nın 2022 yılı bütçesinin 20 bin lira olduğu bilgisinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira" şeklinde yer alan iddialara istinaden yazılı açıklama yaptı.

"20 BİN LİRA İZ BEDELİ"

Açıklamada, 15 Ocak 2022 tarihli 31720 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda Milli Uzay Programı 1. safha çalışmaları için öngörülen 20 bin lira projenin yatırım programında izlenebilmesi için bütçe tekniği gereği "iz bedeli" olarak belirlendiği belirtilerek 2021 yılında benzer şekilde, iki önemli proje için Ajansa 1 milyar 890 milyon lira ödenek tahsisini müteakip 270 milyon lira ilgili kurumlara aktarıldığı ifade edildi.

"UZAY PROJELERİNE DUYULAN KAYNAK SAĞLANACAK"

Devletin, stratejik önemi büyük uzay projeleri için ihtiyaç duyulan kaynağı gerektiği şekilde sağlamaya muktedir olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2022 yılı için TUA ile alakalı yatırım programında yer alan miktar onaylanmış iken bütçe teknikleriyle ilgili maddeler üzerinden algı yönetimi yapanlara, gazeteciliğin temel prensiplerini hatırlatmak istiyoruz. Gerçek apaçık ortadayken algı oluşturma ve ülkemizin geleceğe yönelik en değerli projelerinden biri olan 'Milli Uzay Programı'nı karalama amaçlı bu güdümlü habercilik anlayışını şiddetle kınıyoruz. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle ederek Türkiye'nin uzay çalışmalarına gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. TUA, Türkiye'nin uzay liginde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için gerekli tüm çalışmaları gayret ve özveri içinde sürdürmeye devam edecektir."

YORUMLAR
500

Türkiye, Yatırım, Milli, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı' iddialarını Türkiye Uzay Ajansı yalanladı - Son Dakika Ekonomi


Pasifik'deki ada ülkesinde yanardağ patladı, ABD dahil 4 ülke tsunami alarmına geçti Pasifik'deki ada ülkesinde yanardağ patladı, ABD dahil 4 ülke tsunami alarmına geçti         
21:01
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada         
15:44
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
21:46 "Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı" iddialarını Türkiye Uzay Ajansı yalanladı
21:24 Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri tepki topladı
21:22 Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
21:12 Aydın'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan 1 kişi gözaltına alındı
21:00 Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
20:56 Aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki: Bilimsel değil
20:12 Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum
20:01 Son Dakika! Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 63 bin 967 yeni vaka tespit edildi
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik vaadi hakkında konuştu: Vermeye başladınız mı?
19:41 Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 21:51:13. #1.12#
SON DAKİKA: "Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı" iddialarını Türkiye Uzay Ajansı yalanladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement