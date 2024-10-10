Milton Kasırgası Sigorta Şirketlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milton Kasırgası Sigorta Şirketlerini Tehdit Ediyor

S&P, Milton Kasırgası'nın sigorta kazançlarını etkileyebileceğini belirtti.

10.10.2024 00:46
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Milton Kasırgası nedeniyle oluşabilecek zararın boyutunun belirsiz olsa da önemli olabileceğini belirterek, bunun sigorta şirketlerinin kazançlarını etkileyebileceğini bildirdi.

S&P Global'den yapılan açıklamada, Milton Kasırgası'nın 2 hafta önce yaşanan Helene Kasırgası'nın ardından bu yıl ABD'yi vuracak ikinci büyük kasırga olacağı kaydedildi.

Milton Kasırgası'nın bu akşam veya yarın erken saatlerde Tampa Körfezi bölgesine ulaşacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Zararın boyutu hala oldukça belirsiz olsa da, 2022'de yaklaşık 60 milyar dolarlık sigortalı kayba neden olan Ian Kasırgası ile eşdeğer büyüklükte olması muhtemel." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kasırgadan kaynaklanabilecek olası kayıpların derecelendirilen sigorta şirketlerinin 2024 doğal afet bütçelerini tamamen tüketebileceği ve bunun da kazançları etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Küresel reasürans şirketlerinin de bundan etkilenebileceğine işaret edilen açıklamada, ancak Milton Kasırgası'nın sektörün yıllık felaket bütçelerini aşmasının öngörülmediği bildirildi.

Açıklamada, kasırganın neden olabileceği olası kayıpların karaya çıkış yerine ve büyüklüğüne bağlı olacağına işaret edilerek, Milton'un önemli rüzgar hasarına, yoğun yağışa, büyük fırtına dalgalarına ve sellere neden olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Sigorta, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milton Kasırgası Sigorta Şirketlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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