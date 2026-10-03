Milwaukee'de toplanan G20 ticaret bakanları gıdanın silah olarak kullanımını kınadı - Son Dakika
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Milwaukee'de toplanan G20 ticaret bakanları gıdanın silah olarak kullanımını kınadı

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30 Eylül-1 Ekim'de Milwaukee'de bir araya gelen G20 ticaret bakanları, gıdanın zorlayıcı ticaret önlemleriyle silah haline getirilmesini kınadı. Açıklamada bunun kırılgan nüfusların gıda güvenliğini ve üreticilerin geçim kaynaklarını tehdit edebileceği belirtildi.

G20 ticaret bakanları, önemli bir insani ve ekonomik tehdit oluşturduğu için gıdanın silah olarak kullanılmasını kınadı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), G20 ticaret bakanlarının zorlayıcı ticari eylemler yoluyla gıdanın silah haline getirilmesine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ABD'nin Milwaukee kentinde bir araya gelen G20 ticaret bakanlarının, hükümetlerin ilgili olmayan jeopolitik tavizler elde etmek üzere baskı uygulamak amacıyla gıda, tarım ürünleri ve tarımsal girdi ticaretini yavaşlatmak, durdurmak, engellemek veya yönlendirmek için hedefli eylemlerde bulunarak gıdayı silah olarak kullanmasına ilişkin ciddi ve ortak endişelerini ele aldığı belirtildi.

Gıdanın silah olarak kullanılmasının hedef alınan ülkelerde geçim kaynaklarını tehdit ettiği, uluslararası piyasaların ve küresel ticaret sisteminin işleyişini ve bunlara duyulan güveni zayıflattığı, üreticiler ve tüketiciler aleyhine rekabeti bozduğu ve ülkeler arasındaki ilişkilere zarar verdiği aktarılan açıklamada, zorlayıcı eylemlerin belirli tarım ve gıda tedarik zincirlerini sekteye uğratarak özellikle kırılgan durumdaki nüfusların gıda güvenliğini ve üreticilerin geçim kaynaklarını tehdit edebileceği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetlerin ihracat veya ithalatı etkileyebilecek çeşitli resmi veya gayriresmi tedbirler yoluyla gıdayı, tarım ürünlerini ve tarımsal girdileri silah olarak kullanabileceği birçok yöntemin farkında olunduğu ve bunlardan endişe duyulduğu belirtildi.

G20 ticaret bakanlarının açıklamasında, "Önemli bir insani ve ekonomik tehdit oluşturduğu için gıdanın silah olarak kullanılmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, bu hafta gerçekleştirilen G20 Ticaret Bakanları toplantısının ardından dönem başkanı ABD tarafından hazırlanan başkanlık beyanı da yayımlandı.

Açıklamada, söz konusu toplantıda G20 ülkelerinin ticaret bakanlarının, gıdanın zorlayıcı ticaret önlemleri yoluyla silah haline getirilmesi, yapısal kapasite fazlası ve üretim, En Çok Kayrılan Ülke prensibinin reformu ve küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması konularını ele aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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