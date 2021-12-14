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Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek? - Son Dakika

Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?

14.12.2021 10:26
Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?

Milyonlarca vatandaş asgari ücret görüşmelerinde çıkacak karara kilitlenirken, dün yapılması planlanan toplantı gerçekleştirilmemişti. 2022 için net asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkacağı belirtilirken; iki tarafın da önerilerinin kabul olması halinde; işverene yük olacak maliyet artışının bir kısmının hazineden karşılanacağı iddia ediliyor.

Dün yapılması planlanan 4. toplantının gerçekleşmemesi kafalarda soru işareti yaratsa da çalışmalarda sona gelindiği belirtildi. Masadaki işçi ve işveren kesimin taleplerinin onaylanmasıyla asgari ücretin 4 bin TL üzerine çekilmesi beklenirken, Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre uzlaşı sağlanması halinde ise işverene yük olacak maliyet artışının bir kısmının hazineden karşılanacak.

Milyonlarca vatandaş asgari ücret görüşmelerindeki 4. toplantıya kilitlenirken, ilk üç toplantıdaki görüşmelerde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleri, üç önemli konuda uzlaşma sağladı. Bunlardan birincisi, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in asgari ücret görüşmeleri başlamadan önceki çağrılarında da yer alan sosyal güvenlik işçi priminde 5 puanlık indirim yapılması. İkincisi gelir vergisinin ilk diliminin yıllık asgari ücret düzeyine çıkartılması. Üçüncüsü de işverene sendikalı işletmelerde asgari ücretin yüzde 6'sı, diğer işletmelerde ise yüzde 3'ü oranında destek sağlanması.

BRÜT ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE42'LİK ARTIŞ

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda yaşanan artış dolayısıyla bu yıl asgari ücrette yüksek artış beklentisi ortaya çıktı. Kulislerde, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e 4 bin liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkması brüt asgari ücretin yüzde 42 oranında artması anlamına geliyor.

İŞVERENE MALİYETİ 6 BİN LİRAYA ULAŞACAK

İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkartılması halinde asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1800 lira artarak 6 bin liraya ulaşacak.

5 PUANLIK İNDİRİM NE ANLAMA GELİYOR?

İşçinin cebine giren net asgari ücretin artmasını sağlayacak formüllerden birincisini 5 puanlık işçi sigorta primi indirimi oluşturuyor. İşçi payı olarak şu an yüzde 14 oranında sigorta primi kesiliyor. Beş puanlık indirim bugünkü asgari ücrete uygulansa işçinin cebine giren aylık net ücret 178 lira artacak.

Mevcut uygulama aynen devam ettiği takdirde 4000 lira net asgari ücret için yüzde 42 oranında artış yapılması gerekecek. Bu durumda brüt ücret 5065 liraya, asgari ücretin işverene maliyeti de 5951 liraya çıkacak.

Ancak, işçi priminde 5 puanlık indirim yapıldığı takdirde işçinin eline geçen net ücret 250 lira artacak, işverenin maliyeti de 5 bin 649 lira olacak. Böylece, işçinin eline geçen net ücret yüzde 42 oranında artarken, işverenin maliyetindeki artış yüzde 34 olacak.

Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?

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Son Dakika Ekonomi Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek? - Son Dakika Ekonomi


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