Mirasçılar, Risk Merkezi Raporu başvurusunu 15 Ekim'de e-Devlet'ten yapabilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Risk Merkezi Raporu'nun mirasçısı olunan kişi adına başvuru ve teslim işlemlerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişim imkanı sağlandığını bildirdi.

TBB açıklamasına göre, mevcut durumda bir murise ait rapor başvuruları, mirasçılık belgesiyle birlikte rapor başvurusuna aracılık eden banka şubeleri veya posta kanalıyla yapılabilirken, 15 Ekim itibarıyla başvurular www.turkiye.gov.tr adresi veya e-Devlet mobil uygulamasından da gerçekleştirilebilecek.

Başvurular, "Varis Hizmetleri" menüsü altında yer alan "Diğer Hizmetler" bölümünden "Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)" adımından yapılabilecek.

Bu hizmet kapsamında, her bir murise ait Risk Merkezi Raporu ücretsiz olarak günde en fazla 1 adet, ayda 4 adet ve bir takvim yılında 24 adet alınabilecek.

Raporda, güncel/cari dönem günlük kredi limit ve borç bilgileri, bireysel kredi başvuru bilgileri, telefon ve internet gecikmeli fatura bilgileri, ihale yasaklısı bilgileri, senet bilgileri, çek bilgileri, çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri, kurul kararını aşan kredi bilgileri ve Risk Merkezi Raporu başvuru ve teslim bilgileri yer alıyor.

İlgili raporlara ve ayrıntılı bilgilere www.riskmerkezi.org internet adresinden ulaşılabilecek.