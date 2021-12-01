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Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü

01.12.2021 12:31
Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan en büyük ovada yemlik ve patlak mısır hasadında sona gelindi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan en büyük ovada yemlik ve patlak mısır hasadında sona gelindi. Dekarından 1500 ile 2000 kilogram aralığında ürün aldıklarını belirten çiftçiler, fiyatlardan ise memnun olduklarını ifade etti.

Tavas ilçesinde tütün, bostan kavun ve karpuz üretimini bırakan çiftçiler, alternatif ürün olarak başladıkları mısır üretimini 10 senedir devam ettiriyor. İlçenin en büyük ovası olan Altınova'da çiftçilerin bin bir zahmetle ekimini gerçekleştirdiği mısırda son hasada gelindi. Gece gündüz demeden özenle mısırlarına bakan çiftçiler, aşırı sıcaklığa rağmen bu seneki verimden oldukça memnun. Yemlik ve patlak mısırının gerçekleştirildiği hasatta geçen seneye oranla ise fiyatlar yükselmiş durumda. Altınova Mahallesinde çiftçilik yapan Mustafa Kana ise, dekardan 1500 ile 2000 bin kilogram aralığında ürün aldıklarını ve fiyatının ise 4 bin 500 TL bandında gittiğini söyledi. Çiftçiler stokçuların eline mısırlarının geçmesini istemezken, yem fiyatlarının ise bu durumdan etkilendiğini belirtti. Tavas ilçesi genelinde ise bu sene 6 bin dekar alanda ay çekirdeği, 4 bin dekar alanda yemlik mısır ve bin dekar alanda ise patlak mısır ekimi yapıldığı öğrenildi.

"Bu sezon aşırı sıcaklara rağmen bereketli geldi"

Mısırının bu sene çok iyi hasat edildiğini ve diğer senelere göre beklenenden yaklaşık yüzde 30 fazla ürün aldıklarını belirten çiftçi Mustafa Kana, "Bu sezon aşırı sıcaklara rağmen bereketli geldi. Dekarından 1500 ile 2000 kilo arası yetiştirme durumuna göre mısır alıyoruz. Fiyatlar çok güze ve 3 TL bandında. Dekarda 4 bin 500 TL para tutuyor. Stokçulardan daha ziyade yem ve tavuk fabrikalarında alıcı geliyor" dedi.

"Stokçuların eline geçtiğinde yem fiyatlarına yansıyor"

Mısır üreticisi İbrahim Yenipazarlı, devletin destekleriyle üretimin daha da güzelleştiğini belirterek, "Geçen seneye göre beklediğimizden daha çok ürün aldık. Bunu da tarım ve kredi kooperatiflerine, devletin yem fabrikalarına gönderiyoruz. Devletimiz bu konuda çiftçilerime büyük destek veriyor. Bu mısırlarımızı stokçuların eline bırakmak istemiyoruz. Stokçuların eline geçtiğinde yem fiyatlarına yansıyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü
Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü

Türk Lirası, Denizli, Tütün, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mısır çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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