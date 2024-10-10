Mısır İthalatında Yeni Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Mısır İthalatında Yeni Gümrük Vergisi Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, yerli üretim yetersizliğinde mısır ithalatına %5 gümrük vergisi uygulayacak.

10.10.2024 11:58
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TİCARET Bakanlığı, mısır ithalatında gümrük vergisini yeniden belirledi. Yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın, sadece 1 milyon tonluk kısmı için 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 5 oranında gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı. 1 milyon tonun üzerindeki ithalatta gümrük vergisi, yüzde 130 oranında uygulanmaya devam edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin aldığı belirtilerek, "Bu çerçevede, başta kanatlı hayvan yemi dolayısıyla beyaz et ve nişasta sektörü olmak üzere gıda sanayinde önemli bir üretim girdisi olan mısırın 2024 yılı rekoltesinde, olumsuz iklim koşullarının yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle gerek ülkemizde gerek dünyada önemli ölçüde düşüş beklenmekte olup; konu Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde yakinen takip edilmektedir. Bu itibarla, iç piyasada söz konusu ürünün arzında yaşanabilecek sıkıntının gıda fiyatlarına yansıyabilecek etkilerinin önlenebilmesini teminen, ülkemiz ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan kısmı için Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da mutabakatı ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli yeni bir düzenleme yapılmıştır" denildi.

'ARZ-TALEP DENGESİ SAĞLANACAK'

Açıklamanın devamında yeni düzenlemeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Düzenleme ile mısır üreticisi çiftçimizin zarar görmeyeceği, mısırda arz-talep dengesini sağlayacak ve gıda sektöründe oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketiciyi koruyacak şekilde, mısırda yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın, sadece 1 milyon tonluk kısmı için 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılmak üzere yüzde 5 oranında gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır. Anılan dönemde 1 milyon tonun üzerindeki miktarda yapılacak ithalatta gümrük vergisi yüzde 130 oranında uygulanmaya devam edecektir. Ticaret Bakanlığımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edecektir."

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Mısır, Son Dakika

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