Mısır susuz kaldı, verim yarıya düştü - Son Dakika
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Mısır susuz kaldı, verim yarıya düştü

22.07.2022 10:02
Mısır susuz kaldı, verim yarıya düştü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekiminden hasat dönemine kadar 6 defa sulanması gereken mısır tarlalarını 3 defa sulayan çiftçiler, koçanların büyümemesinden dert yandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekiminden hasat dönemine kadar 6 defa sulanması gereken mısır tarlalarını 3 defa sulayan çiftçiler, koçanların büyümemesinden dert yandı. Sulanmayan mısır tarlalarının normal hasat zamanından 1 ay önce hasada geldiğine değinen çiftçiler, hektar başına verim kaybı yaşayacaklarını söylediler.

Düziçi ilçesinde tarımsal sulamadan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı ekiminden hasat dönemine kadar 6 defa sulanması gereken mısır tarlaları 3 defa sulandı. Havaların da sıcak gitmesiyle beraber suyunu alamayan mısırlar koçanlarını tam büyütmeden hasat edilme durumuna geldi. Normalde Ağustos'un 20'si civarında hasadına başlanan mısırlar susuzluktan dolayı 1 ay erken hasat edilecek. Büyümeyen koçanlarda oluşmayan mısır danelerinden dolayı da çiftçiler hektar başına verim kaybı yaşayacak.

"Verim yarı yarıya düştü"

Mısır koçanlarının zayıf kaldığını ifade eden çiftçi Ökkeş İslah, "Temmuz'un 20'si olmuş mısıra üçüncü suyunu vermişiz. Bu mısır zayıf kaldı. Bu tarlalarımız biraz kıraç bundan dolayı 12-13 güne bir sulamamız gerekiyor. Biz 20-25 günde bir sulamışız. Normalde Ağustos'un 15'inden sonra hasada başlıyoruz. Mısır koçanı yarıya düştü. Üç sulama ile hasat yapacağız. Bu mısırı bu saatten sonra sulasak da bir şey olmaz. Verim yarı yarıya düştü" diye konuştu.

"Hasat bir ay erken gelmiş"

Mısırın susuzluktan hasat döneminden önce kuruduğunu söyleyen Bekir Balçık ise "Şu anda mısırımız kurumuş durumda. Normalde Ağustos'un 15-20'si gibi hasat etmememiz gereken mısır Temmuz'un 20'sinde hasada gelmiş. Mısır susuzluktan kurumuş. Hasat bir ay erken gelmiş. Biz bundan ne kazanacağız" dedi.

Öte yandan, ekiminden hasat dönemine kadar yaklaşık 6 defa sulanması gereken mısırlarını 3 defa suladıkları için hektar başına kilogram düşüşü yaşayan çiftçiler, aynı şekilde susuzluktan dolayı yer fıstığında da hektar başına kilogram kaybı yaşayacaklarını söylediler. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır susuz kaldı, verim yarıya düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır susuz kaldı, verim yarıya düştü - Son Dakika
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