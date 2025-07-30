Mısır Üretimi 7 Milyon Ton Öngörülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mısır Üretimi 7 Milyon Ton Öngörülüyor

30.07.2025 11:21
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TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş, bu yıl mısır üretimini 7 milyon ton olarak tahmin ettiklerini açıkladı.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, bu yıl mısırda 7 milyon ton civarında üretim öngördüklerini belirtti.

Karakuş, AA muhabirine, mısır hasadının başladığını anımsatarak, Türkiye'de yaklaşık 35-40 milyon ton civarında hububat üretimi olduğunu, bunun yıllık 8 milyon tonluk kısmını da mısırın oluşturduğunu söyledi.

Bu yıla dair üretim tahminini de paylaşan Karakuş, "Bu yıl mısırda 7 milyon ton civarında üretim öngörüyoruz." dedi.

Karakuş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit ettiğini hatırlatarak, "Mısırda fiyat açıklanmasını beklemiyorum. Ancak geleneksel olarak mısır fiyatı, arpa fiyatının üstünde oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Mısır üretimi rakamlarını eylülden diğer yılın aynı ayına kadarki dönemde değerlendirdiklerini dile getiren Karakuş, "Türkiye'nin resmi istatistik rakamlarına göre 8 milyon ton mısır üretimi vardı. Mevcut mısır üretiminin yetmeyeceği gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel sektör birlikte tarife kontenjanı uygulanmasına karar verdi. 2024 Ekim ve 2025 Mayıs döneminde yaklaşık 3,5 milyon ton mısır Türkiye'ye geldi." diye konuştu.

"Mısırda talep yönlü sıkıntı yok"

Mısırda talep tarafında sıkıntı olmadığını vurgulayan Karakuş, makroekonomik öngörüler çerçevesinde enflasyon hedefini tutturmak için mantıklı fiyatlarla piyasanın regüle edilmesi ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Karakuş, tüm hububat üretiminde olduğu gibi mısır üretiminde de düşüşlerin yaşandığını anlatarak, bunun nedenleri arasında kuraklık ve iklim krizinin ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi. Bölgelere göre değişiklik gösterse de ortalama yüzde 15-20 ürün kaybı olduğunu kaydeden Karakuş, "Sıcaklıklar gelecek sene daha da fazla artacak. Bu çerçevede, gelecek yıl da mısır ithal etmeye devam edeceğiz. Tarife kontenjanı uygulaması doğru bir uygulamadır. Bunun da özel sektöre düzenli şekilde verilmesiyle, 2025-2026 sezonunda devam etmesinde hayır vardır." şeklinde konuştu.

TMO'nun sektör açısından önemini vurgulayan Karakuş, söz konusu kuruluşun, verdiği fiyatlarla piyasayı tuttuğunu, düzenleyici ve regülatör görevini üstlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır Üretimi 7 Milyon Ton Öngörülüyor - Son Dakika

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