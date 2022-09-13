Mitsubishi Electric, Hava Akımı Görselleştirme ve Kontrol Teknolojisi geliştirdi

Mitsubishi Electric Corporation, optimize edilmiş oda geneli konfor için iklimlendirme sistemlerinde hava akımı ve sıcaklık dağılımını görselleştirerek analiz eden yeni hava akımı kontrol teknolojisi geliştirdi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, geliştirilen teknoloji, çok güçlü hava akımlarından kaynaklanan rahatsızlıkları ve dengesiz sıcaklıkları minimize etmek için oda şekli ve iklimlendirme sisteminin yerleşim düzenine göre değişen hava akımlarını ve sıcaklıkları tahmin edebiliyor.

Yeni teknoloji hem mekan kullanıcılarının memnuniyetine hem de bina değerine katkıda bulunuyor. Mitsubishi Electric, bu yeni çözümün daha fazla konfor amacıyla iç mekan yerleşim düzenlerinin geliştirilmesi konusunda bina sahipleri ve tasarımcılar tarafından kullanılmasını da hedefliyor.

Son yıllarda, Kovid-19 ve diğer faktörlerin etkisiyle iç mekanlarda konfor unsuru ve sağlığa uygunluk havalandırma artışı ile birlikte ön plana çıktı.

Ancak şimdiye kadar, oda ve klima sistemi yerleşim düzenlerindeki büyük farklılıklar nedeniyle hava akımı hakkında veri toplamak için klima iç ünitelerinin yerleşik sensörlerini kullanmak zor oluyordu. Bu yeni sistem ile artık çözüm üretmek, analiz yapmak mümkün olacak.

Optimum koşulları belirlemek için hava akımı ve sıcaklık dağılımını tahmin ediyor

Optimum koşulları belirlemek için hava akımı ve sıcaklık dağılımını tahmin eden sistemde, masa altları, ofislerde bölmelerin arkası veya yakındaki diğer klima ünitelerinden dolayı ulaşılması güç yerlerde hava akımı ve sıcaklık dağılımını tahmin etmek için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) kullanılıyor.

Ayrıca sistemle konfor indekslerinden hava ve sıcaklık dağılım verileri kullanılarak, ideal hava akış açıları ve hava hacimleri, optimize edilmiş bir oda geneli konfor için otomatik olarak belirleniyor ve kontrol altına alınıyor.

Geleneksel olarak iç ortam hava akımı, her bir klima iç ünitesinde bulunan sensörlerden elde edilen veriler kullanılarak ayrı ayrı kontrol ediliyor. Ancak oda yerleşim düzeni ve/veya iç ünitenin konumuna bağlı olarak hava akımları köşeler gibi alanlara ulaşamayabiliyor.

Sistemle, çapraz hava akımları arasındaki çarpışmalar önlenerek iklimlendirilmiş havanın odanın her köşesine neredeyse homojen bir şekilde ulaşabilmesi sağlanıyor. Pencerelerden gelen soğuk havadan dolayı zeminin ısınmasının uzun süre aldığı pencere kenarındaki alanlarda, zeminin üstünde 0,1 metre ile 1,7 metre arasındaki sıcaklık farkını en az 3 santigrat derece kapatmak için geleneksel sistemlerde harcanan 163 dakikalık sürenin Mitsubishi Electric Net Sıfır Enerjili Bina (ZEB) teknoloji deney tesisi SUSTIE®'de 08.00-17.00 saatleri arasında yapılan testlerde büyük bir gelişme göstererek 3 dakikaya kadar düştüğü görüldü.

Hava akımı, sıcaklık dağılımı ve havalandırma etkilerini görselleştirmek için modeller üretiyor

Duvarlar, zeminler, sütunlar ve klima ekipmanının yerleri gibi hava akımı analizi için gerekli olan veriler; Bina Bilgi Modelleme (BIM) verilerinden elde edilerek üç boyutlu modeller üretiliyor. Hava akımı analizi; hava akımı, sıcaklık dağılımı ve havalandırma etkilerini görselleştirmek için farklı mobilyalar, iç mekan üniteleri ve havalandırma sistemi düzenlerinden oluşan modeller sanal ortamda test edilerek gerçekleştiriliyor.

CFD uygulaması için iç mekan modelleri oluşturmak büyük bir zaman ve çaba gerektirirken elde edilen bilgileri analiz edebilecek uzmanların sayısı da çok az. Mitsubishi Electric, geliştirdiği bu teknolojiyle bu iş yükünü hafifleterek ideal ayarları belirleme süreçlerini basitleştiriyor ve sonuçların sezgisel olarak görselleştirilmesini ve görüntülenmesini sağlıyor.

Gelecek planları ve projeksiyonu

Mitsubishi Electric, bu yeni teknolojinin etkinliğini gerçek koşullarda değerlendirerek doğruladıktan sonra Mart 2025 tarihi itibarıyla piyasaya sunmayı hedefliyor.

Şirket, iklimlendirme sistemleri danışmanlık hizmetlerini desteklemek için iç ortamlarda hava akımı, ünite sayısı ve sistem yerleşim düzeni gibi konularda bina sahipleri, tasarım firmaları ve diğer ilgililerin görüş ve önerilerine de başvuracak.