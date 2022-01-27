Mitsubishi Electric'ten Legendera serisi klimalar

Mitsubishi Electric, teknolojide estetik arayışında olan müşterilerin taleplerini Legendera serisi klimalarla karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, havaların soğumasıyla birlikte hem kışın evin sıcaklığını kişinin beklentilerine uygun ölçüde tutmak isteyenlere hem de modern tasarım tutkunlarına Legendera serisi klimalarıyla cevap veriyor.

Yapay zeka algoritmaları, gelişmiş filtre sistemleri, uzaktan kontrol sağlayan bulut tabanlı fonksiyonları ve kişiselleşen ihtiyaçlara cevap veren özelleştirilebilir çözümleriyle Legendera serisi, mevsim fark etmeksizin tüm zamanlarda yaşam alanlarının ana ısıtma sistemlerinden biri olarak konumlanıyor.

Legendera serisi klimalar, kullanılan özel boyama ve kaplama teknolojisiyle parlak ve elegant bir görünümle evlerde dikkati üzerine çekiyor. Good Design ödüllü Legendera yakut kırmızısı, kuzguni siyah, inci ve duru beyazı gibi dört farklı renk seçeneği ve renk katmanlarındaki derinlikle modern tasarımların bir parçası olarak dekorasyona uyum sağlıyor. Kumandaların da iç ünite renkleri ile aynı renkte olduğu farklı dekorasyon disiplinlerine uygun olarak tasarlanan seri, teknolojide estetiği üst seviyeye çıkarıyor.

Legendera serisinin diğer önemli özellikleri arasında, mekan analizini üçüncü boyuta taşıyan "3D i-See Sensör" isimli yapay zeka teknolojisi, yüksek enerji verimliliği, tam fonksiyonel hava üfleme yapısı ve gelişmiş filtre sistemi yer alıyor. Mitsubishi Electric klimalar, sadece ısıtmak için değil evlerde ya da ofislerde temiz hava solumak isteyenler için de Legendera'larda standart donanım olan Plasma Quad Plus filtre teknolojisiyle ideal bir seçenek sunuyor.