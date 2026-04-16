MKE'den 1,5 Milyar Dolarlık Savunma Yatırımı - Son Dakika
MKE'den 1,5 Milyar Dolarlık Savunma Yatırımı

16.04.2026 14:31
MKE, 2023-2027 döneminde 1,5 milyar dolarlık yatırım ile yeni fabrikalar açacak ve üretimi artıracak.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılamak ve savunma sanayinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirdi.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; yatırım programı kapsamında mevcut fabrikalara ek olarak Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'da 3 yeni fabrika daha üretime başlayacak. Yürütülen bu yatırımlar ile enerjik malzemelerden mühimmat üretimine, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir alanda, Türkiye'nin stratejik üretim kabiliyetinin önemli ölçüde güçlendirmesi hedefliyor. Ayrıca, hayata geçirilen yeni Ar-Ge merkezleri sayesinde, yüksek teknoloji geliştirme yolunda adım atılıyor.

PATLAYICI HAM MADDEDE DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERECEK

Kırıkkale'de yaklaşık 8 milyon metrekare alan üzerinde inşası devam eden MKE Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası'nda; nitroselüloz, barut ve roket yakıtları başta olmak üzere birçok stratejik patlayıcının üretimi gerçekleştirilecek ayrıca bazı kimyasalların üretimi de ilk kez yapılacak. Fabrikanın 2026 yılı içerisinde faaliyete geçmesi ve üretime başlaması planlanıyor. Yaklaşık bin kişiye istihdam imkanı sunacak fabrikanın tamamlanmasıyla mevcut roket yakıtı, barut ve patlayıcı üretim kapasitelerinde yaklaşık 3 kat artış sağlanmış olacak. En önemlisi ise Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve halihazırda yurt dışından temin edilen bazı kritik kimyasallar, Kırıkkale'de üretilecek. Böylece Türkiye'nin patlayıcı ham maddesi konusunda dışa bağımlılığı tamamen sona erdirilmiş olacak.

Kırşehir'de kurulan üretim altyapısıyla KBRN tehditlerine karşı koruyucu ekipmanların yerli imkanlarla geliştirilmesi ve seri üretimi mümkün hale getirilirken; Samsun'da kurulan yeni üretim hattı ile MK serisi uçak bombalarının üretim kapasitesi önemli ölçüde artırılmış olacak.

KRİTİK MÜHİMMAT VE SİLAH SİSTEMLERİNDE ARTIŞ

Sadece yeni tesis ve fabrikaların inşası değil, mevcut fabrikalarda yeni teknolojilerin kazanımı ve kapasite artışı projeleri kapsamında yatırım gerçekleştirildi. Şu ana kadar mevcut fabrikalar bünyesinde 30'dan fazla yeni üretim hattının yanı sıra 350'den fazla yeni üretim tezgahının kurulumu tamamlandı. Kapsamlı yatırım programıyla birlikte yerli savunma sanayinin üretim kapasitesinde dikkat çekici artışlar da sağlanmış olacak. Bu kapsamda; 155 milimetre obüs mühimmatı üretim kapasitesi yüzde 5 bin 400, dünyada çok az sayıda ülkenin üretim kabiliyetine sahip olduğu 76 milimetre DENİZHAN milli deniz topu üretim kapasitesi yüzde 500, topçu roketleri ve 2,75 inç roket üretim kapasitesi yüzde 1900, 60-81-120 milimetre havan mühimmatı üretim kapasitesi yüzde 300, tank ve obüs (Altay, Fırtına/Gürhan, Boran) silah sistemleri üretim kapasitesi yüzde 100, keskin nişancı fişeği üretim kapasitesi yüzde 455, hafif kalibre silah üretim kapasitesi yüzde 50 oranında artacak.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, MKE, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MKE'den 1,5 Milyar Dolarlık Savunma Yatırımı - Son Dakika

SON DAKİKA: MKE'den 1,5 Milyar Dolarlık Savunma Yatırımı - Son Dakika
