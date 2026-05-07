MKE ile JAVDES Arasında Savunma İşbirliği

07.05.2026 15:41
MKE, JAVDES ile TOLGA hava savunma sistemi için işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ile Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES) Şirketler Topluluğu arasında MKE tarafından geliştirilecek sistemlerin ihtiyaç duyulan alanlara entegre edilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarda, MKE ve JAVDES Şirketler Topluluğu arasında TOLGA yakın hava savunma sistemi başta olmak üzere MKE tarafından geliştirilecek benzer sistemlerin, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan alanlara entegre edilmesine yönelik işbirliği yapıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve MKE Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende sözleşme, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile JAVDES Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Ufuk Soyluoğlu tarafından imzalandı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, MKE'nin Türkiye'nin en eski savunma sanayisi şirketi olduğunu anımsatarak, kurumun son yıllardaki gelişimine dikkati çekti.

MKE'nin son dönemde hayata geçirdiği projelere değinen Kavaklıoğlu, "MKE özellikle son iki yılda çok büyük atılımlar yaptı. Hem modernizasyon ve yeni yatırımlar hem de teknolojik kapasite ve yetenek olarak kendini geliştirdi. TOLGA da geliştirdiğimiz ürünlerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kavaklıoğlu, TOLGA'nın çok fonksiyonel ve etkili bir silah olduğunu vurgulayarak, "Sisteme çok da talep var. Bunları şimdi Jandarma teşkilatımıza da kazandırıyoruz." dedi.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ise TOLGA'nın yalnızca sabit tesislerin değil, aynı zamanda askeri birliklerin hava savunmasında da önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Son dönemdeki en önemli tehditlerden birinin insansız hava araçları ve dronlar olduğuna dikkati çeken Keleş, TOLGA'nın bu tehditlere karşı en kapsamlı konseptle çözüm sunduğunu vurguladı.

Keleş, Jandarma teşkilatının kendi birimlerini ve tesislerini korumak amacıyla söz konusu sistemi envanterine entegre etmek istediğini aktararak, "JAVDES de bu anlamda görev üstlenmiş durumda. Atılan bu imzalarla inşallah bu sistemleri Jandarma Genel Komutanlığımıza kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

JAVDES Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Ufuk Soyluoğlu da bu savunma sistemini başarılı bir çözüm olarak sunan MKE'nin katkılarına değer katmaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

