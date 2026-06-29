MKE Samsun Tesisi, 2026\'nın ikinci yarısında faaliyete geçecek

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından Samsun'da kurulan üretim tesisinde çalışmalar sürerken, 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanan tesisin, savunma sanayisinde yerli üretim kapasitesini önemli ölçüde artırması hedefleniyor.

"Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi" doğrultusunda stratejik üretim altyapısını güçlendirmeyi sürdüren MKE, 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçiriyor. Programın önemli projeleri arasında yer alan Samsun Üretim Tesisi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Süreç, 10 Aralık 2024 tarihinde MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve MKE heyetinin Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretinde gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. İlk etapta MK serisi malzeme üretimi için planlanan tesis, 4 milyon metrekarelik alanda kuruluyor.

Tesisin devreye alınmasıyla birlikte özellikle uçaklarda kullanılacak MK Serisi malzemelerin üretim kapasitesinde önemli artış sağlanması hedefleniyor. Yeni yatırımın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin şekilde karşılanmasına katkı sunmasının yanı sıra MKE'nin mühimmat üretimindeki stratejik kabiliyetlerini de güçlendirmesi bekleniyor.

2026 yılının ikinci yarısında üretime başlaması planlanan tesisin, MKE'nin son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı yatırım hamlesinin önemli halkalarından biri olacağı ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim gücüne katkı sağlayacağı ifade edildi.

"Özellikle uçaklarda kullanılacak MK serisi malzeme üretilecek"

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fabrikanın devreye alınmasıyla birlikte MKE'nin özellikle uçaklarda kullanılacak MK serisi malzeme üretim kapasitesinde önemli ölçüde artış sağlanması hedeflenmektedir. Yeni tesis, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin şekilde karşılanmasına katkı sunarken, MKE'nin mühimmat üretimindeki stratejik kabiliyetlerini de güçlendirecektir. 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete başlaması planlanan tesisin, MKE'nin son yıllarda hayata geçirdiği kapsamlı yatırım hamlesinin önemli halkalarından biri olması ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretim gücüne önemli katkılar sunması beklenmektedir" denildi.

"Savunma sanayimizin gücüne güç katacak"

Açıklamada ayrıca, "Faaliyetlerini tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinci ile sürdürmekte olan MKE'nin bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacak olan bu büyük yatırımı gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Samsun'umuzun ve savunma sanayimizin gücüne güç katacak, Samsun Yüzyılı'na büyük bir ivme kazandıracaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın da 11 Haziran'daki Samsun ziyaretleri sırasında Valimiz Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı/Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, MHP Genel Başkan Yardımcısı/Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Sayın Av. Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile birlikte kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek, son durum hakkında MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'ten bilgi aldığı MKE Samsun Üretim Tesisi'nin Samsun'umuz, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu dev yatırımının şehrimize kazandırılmasına vermiş oldukları güçlü destekler için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımıza, Cumhurbaşkanlığı kabinemizin çok kıymetli Bakanlarına, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MKE Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN