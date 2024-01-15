MKK, 2024 yılı finansal rapor ilan tarihlerinde değişikliğe gidiyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi şirketlerin 2024 yılı finansal rapor ilan tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

MKK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 29 hükümleri kapsamında enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı kapsamında, özel hesap dönemi bulunan sermaye piyasası kurumları ile ihraççıların belirlenen bildirim sürelerine, 31 Aralık 2023 tarihinden sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait yıllık finansal raporlar için 10 hafta eklendi.

Karar kapsamında ayrıca "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği"nde belirlenen sürelere 31 Mart ile 30 Haziran tarihli ve özel hesap dönemine sahip olanların enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporlarını takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporları için 6 hafta eklendi.