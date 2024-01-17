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MKK'ya göre 2023 yılında 56 şirket halka arz edildi ve 79,79 milyar lira toplandı - Son Dakika
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MKK'ya göre 2023 yılında 56 şirket halka arz edildi ve 79,79 milyar lira toplandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), geçen yıl 56 şirketin halka arz edildiğini ve söz konusu arzlardan 79,79 milyar lira toplandığını bildirdi. MKK'nın yayınladığı verilere göre, 2023 yılında toplam menkul kıymet değeri 12,54 trilyon liraya çıktı ve toplam yatırımcı sayısı 34,1 milyona yükseldi. Ayrıca, yeni yatırımcı sayısı 4 milyon 292 bin 472 olurken, en çok yeni yatırımcı 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu.

MKK\'ya göre 2023 yılında 56 şirket halka arz edildi ve 79,79 milyar lira toplandı
17.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:53
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), geçen yıl 56 şirketin halka arz edildiğini ve söz konusu arzlardan 79,79 milyar lira toplandığını bildirdi.

MKK, 2023 yılına ilişkin gelişmeleri, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "Verilerle Sermaye Piyasaları 2023 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

Buna göre, geçen yıl 56 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 79,79 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 123 milyon 881 bin 239 olarak gerçekleşti.

31 Ocak 2023 sonunda 6,8 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2023 sonunda 12,54 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 29,99 milyondan, 34,1 milyona yükseldi.

Toplam yatırımcı sayısı içindeki bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10 milyon 656 bin 280'e ulaştı.

2023 yılında ilk defa yatırım hesabı açarak MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 4 milyon 292 bin 472 olurken, en çok yeni yatırımcı 1 milyon 485 bin 894 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 1 milyon 196 bin 332 olarak gerçekleşti.

Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 1 milyon 196 bin 332 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 793 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 60,50 milyondan 77,31 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı da 14,51 milyona yükseldi.

2023 sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 10,03 trilyon liraya yükseldi, yatırımcı sayısı da 7 milyon 653 bin 30'a çıktı.

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 793 milyar liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 4 milyon 350 bine ulaştı.

Aynı dönemde, 983 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 496 milyar 859 milyon 535 bin 635 lirayı buldu. Bu şirketlerin 248'i reel sektör, 735'i de diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Kitlesel Fonlama Sistemi'ndeki yatırımcı sayısı da 34 bin 914 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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Merkezi Kayıt Kuruluşu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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