Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Ocak 2024 sonunda 13,98 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi.
MKK, 2024 yılı 1. çeyrek dönemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "1. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyurdu.
Buna göre, 31 Ocak 2024 sonunda 13,98 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 34,2 milyondan 34,8 milyona yükseldi.
Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı 11 milyon 351 bin 544'e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 665 bin 155 olurken, en çok yeni yatırımcı 227 bin 617 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 165 bin 199 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde toplam hesap sayısı 77,8 milyondan 80,3 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı da 15,7 milyona yükseldi. Bu dönemde, 8 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 14,7 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 23 milyon 382 bin 697 oldu.
Yatırım fonlarının portföy değeri 2,53 trilyon liraya çıktı
1. çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 12,52 trilyon liraya yükseldi. Yatırımcı sayısı da 8 milyon 255 bin 125'e çıktı. Bu dönemde, yatırım fonlarının portföy değeri 2,53 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 4 milyon 678 bin 51'e çıktı.
Bireysel ve kurumsal toplam 16 bin 839 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 439 milyar lira oldu.
Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı 37 bin 757 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam 245 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 160 milyar 415 milyon 892 bin 794'ü buldu. Bu şirketlerin 65'i reel sektör, 180'i diğer ihraççı şirketlerden oluştu.
Son Dakika › Ekonomi › MKK'ya göre sermaye piyasaları 2024'te büyüdü - Son Dakika
Muğla, bin 480 kilometrelik kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip olmasıyla birlikte, su ürünleri ve hayvansal ürünler ihracatında da Türkiye'de lider konumda bulunuyor. Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler sektörü, Mart ayında 137,3 milyon dolar olan ihracat rakamını 143,8 milyon dolara çıkardı. Ege Bölgesi'nde ise Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Mart ayında yüzde 5'lik artışla 143,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi'nin inovasyon merkezlerinden olan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, girişimcilere sunulan destekler ve ticarileşen projeler hakkında bilgi aldı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamların durdurulması gerektiğini belirtti. Sigara ve tütünde kaçak oranının yüzde 25'e kadar yükseldiğini ifade eden Palandöken, sigara zamlarının esnafın satışlarını düşürdüğünü ve devlete zarar olarak yansıdığını vurguladı.
Muş'ta bin 665 çiftçi tarafından 105 bin dekar alanda 635 bin ton şeker pancarı üretimi hedefleniyor. Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler pancar ekimine başladı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, pancar ekimiyle Muş'un tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine canlılık kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çiftçilere destekler sağlanması ve üretim sürecinin takibi için çalışmalar yürütülüyor.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki 182 projenin yatırım maliyetinin 51 milyar 919 milyon 455 bin lira olduğu açıklandı. Tanrısever, projeler için harcanan miktarı ve ödeneğin durumunu paylaşarak, tamamlanan, devam eden, ihale aşamasında olan ve henüz başlanılmamış projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, KÖYDES Programı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler de açıklandı.
Pandemi sonrası kalkınma için Avrupa Birliği'nden (AB) rekor miktarda destek paketi alan İtalya'da bu fonların yolsuz kullanımıyla ilgili büyük bir operasyon başlatıldı. Venedik merkezli operasyonda 22 kişi gözaltına alındı ve 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu. Avusturya, Romanya ve Slovakya'da da operasyon ve baskınlar yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında iş insanları, noter ve muhasebeciler de bulunuyor. El koyulan mal varlıkları arasında lüks otomobiller, villalar ve kripto paralar da yer alıyor. Dolandırıcılık ağı, İtalyan şirketlerinin rekabet gücünü ve dijitalleşme sürecini desteklemek amacıyla verilen fonlardan faydalandı. Operasyon sonrası, AB destek paketi ve bağlantılı ulusal finansmanlara yolsuzluk karışması endişesi yeniden tartışılıyor.
İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kentin uğrak yerlerinden olan Mısır Çarşısı ve çevresine gelerek alışveriş yaptı. Oluşan hareketlilik dron ile havadan görüntülendi. Ramazan Bayramına sayılı gün kala İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı'nda bulunan Mısır Çarşısı'na geldi. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı. Yarından itibaren daha yoğun olacağını belirten vatandaşlar; kahve, çikolata gibi ikramlıklardan aldıklarını söyledi. Eminönü'nde yaşanan alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi. - İSTANBUL
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