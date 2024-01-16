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MMMGD Başkanı Halim Demirkan, GMİS'i Uluslararası Endüstriyel Miras Sempozyumu'na davet etti - Son Dakika
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MMMGD Başkanı Halim Demirkan, GMİS'i Uluslararası Endüstriyel Miras Sempozyumu'na davet etti

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD) Başkanı Halim Demirkan, Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticilerini Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılımcıların yer alacağı ve Zonguldak'ta düzenlenecek Uluslararası Endüstriyel Miras Sempozyumu'na davet etti. Sempozyumda madencilik sektörü, uygulanabilir çalışmalar, endüstriyel miras, mimari yapıların korunması, sosyo-ekonomik faaliyetler gibi konular ele alınacak.

MMMGD Başkanı Halim Demirkan, GMİS\'i Uluslararası Endüstriyel Miras Sempozyumu\'na davet etti
16.01.2024 - 15:00,
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GMİS'i ziyaret eden Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD) Başkanı Halim Demirkan, Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticilerini Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılımcıların yer alacağı ve Zonguldak'ta düzenlenecek Uluslararası Endüstriyel Miras Sempozyumu'na davet etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 22-24 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Endüstriyel Miras Sempozyumu'na Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden davetliler katılacak. Uluslararası madencilik adına önemli olan sempozyumda, madencilik sektörü, uygulanabilir çalışmalar, endüstriyel miras, mimari yapıların korunması, sosyo-ekonomik faaliyetler gibi konular ele alınacak. Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD) Başkanı Halim Demirkan, sempozyuma GMİS Genel Merkez Yöneticilerini de davet etmek üzere ziyarette bulundu. GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit ile görüşen Demirkan, Genel Başkan Hakan Yeşil ve tüm yöneticileri sempozyuma davet ettiklerini ifade etti.

Demir de sempozyumun Türkiye'nin madencilik konusunda en önemli şehri olan Zonguldak'ta yapılmasının önemli olduğunu ve bu tür çalışmaların madencilik sektörü açısından olumlu geri dönüşler sağlayan çalışmaları olduğunu ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi MMMGD Başkanı Halim Demirkan, GMİS'i Uluslararası Endüstriyel Miras Sempozyumu'na davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MMMGD Başkanı Halim Demirkan, GMİS'i Uluslararası Endüstriyel Miras Sempozyumu'na davet etti - Son Dakika
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