Üye Girişi
Modalife'tan doğayı koruyan mobilyalar - Son Dakika

Modalife'tan doğayı koruyan mobilyalar

01.12.2021 12:15
Modalife'tan doğayı koruyan mobilyalar

Mobilya üreticisi Modalife, doğaya atık olacak plastiklerden mobilya üretimi gerçekleştiriyor.

Mobilya üreticisi Modalife, doğaya atık olacak plastiklerden mobilya üretimi gerçekleştiriyor.

Modalife açıklamasına göre, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman göz önünde bulundurup, bu ihtiyaç ve beklentileri kalite, tasarım ve konforun ulaşılabilir halini sunarak karşılayan Modalife, sürdürülebilir bir gelecek için sanayide sıfır atık konusunda sektöründe öncü kuruluşlar arasında yer alıyor.

18 milyon dolar tutarında yatırımla hayata geçen Modalife Plastik Fabrikası bünyesindeki geri dönüşüm tesisinde her gün 32 ton plastik atığın ham maddeye dönüştürerek doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, tasarım, kalite ve konforun yanı sıra dünyaya ve insanlığa temiz yarınlar bırakmaya önem verdiklerini belirtti.

Tonga, üretmenin sorumluluğunun yarınları düşünmekten geçtiğini aktararak, " Türkiye'de plastik ham madde ihtiyacını tamamen geri dönüşümle sağlayan ilk mobilya üreticisiyiz. Farklı ürün gruplarımız için plastik parçaların yanı sıra plastik ev, balkon ve bahçe mobilyaları ürettiğimiz Modalife Plastik üretim tesisimiz, tüm plastik ham madde ihtiyacını, kendi bünyesindeki geri dönüşüm tesisinden karşılıyor. Bu sayede her gün, doğaya atık olabilecek 32 ton plastik, doğa ve ekonomi için değere dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Her gün 163 ailenin yıllık ihtiyacına eş değer enerji tasarrufu sağlanıyor"

Özcan Tonga, Modalife Mobilya 2021 yatırımı planları içerisinde hayata geçen geri dönüşüm tesisinin, enerji ve petrol tasarrufu açısından önemli değerler ürettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm tesisimiz, yıllık bazda yaklaşık 60 bin ailenin ihtiyacına eş değer enerji ve yaklaşık 39 bin varile eş değer petrol tasarrufu ile doğanın korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bir ton plastik geri dönüşümüyle 14 bin kilovatsaat enerji ve 528 litre petrol tasarrufu elde edilmektedir. 4 kişilik bir ailenin enerji tüketimi aylık 230, yıllık 2.760 kilovatsaat olarak hesaplanmaktadır. Modalife Plastik Geri Dönüşüm Tesisimiz, her gün yaklaşık 163 ailenin yıllık ihtiyacına eş değer 450 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlıyor ve bu yıllık bazda yaklaşık 60 bin ailenin yıllık ihtiyacına denk geliyor. Öte yandan, geri dönüşüm tesisimiz, her gün yaklaşık 17 bin litre, yani 106 varil, yılda 6 milyon litrenin üzerinde, yani yaklaşık 39 bin varil petrol tasarrufuyla çevresel ve ekonomik değer üretiyor.

Modalife Plastik Fabrikamız ayrıca, kendi bünyesindeki üretimlerden kaynaklı aylık 4.500 kilogram kağıt-karton atığının, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün faaliyete geçirdiği 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ilgili firmalara sevkiyatını yaparak geri dönüşümünü sağlıyor. Bu kağıt karton atıkların geri dönüşümüyle aylık 90 ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor."

Modalife'ın cirosunun yüzde 1'inden fazlasını AR-GE yatırımlarına yönlendirdiğini bildiren Tonga, AR-GE'ye teknoloji, üretim ve nitelikli iş gücü istihdamının en önemli itici güçlerinden biri olarak gördüklerini aktardı.

Tonga, "720 milyon lira düzeyinde ciro ile kapamayı öngördüğümüz 2021 yılı boyunca ciromuzun yüzde 1'i ve üzerindeki düzeyde AR-GE yatırımlarımıza, mobilya sektörünün en çok AR-GE yatırımı yapan öncü şirketleri arasında yer almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Modalife, 1 günde teslim ediyor

Verilen bilgiye göre, kalite, tasarım ve konforun herkes için ulaşılabilir halini sunan Modalife bünyesinde oturma gruplarından yemek odalarına, yatak odası takımlarından genç odalarına, çok amaçlı dolaplardan sehpalara kadar bir evin tüm mobilya ihtiyacını karşılayan kullanışlı ve fonksiyonel ürünler, günün modasını ve trendlerini yakalayan tasarımlar ve uluslararası kalite standartlarında üretiliyor.

Yeni bir aile hayatına ilk adımı atan çiftlerin beğeni ve bütçelerine uygun, kaliteli, fonksiyonel ve uzun ömürlü ürünleriyle sektöre ve Türkiye'ye "düğün paketçisi" kavramını kazandıran Modalife, AR-GE ve tasarımdan üretim ve paketlemeye tüm çalışmalarını Kırıkkale'de 150 bin metrekare kapalı alana yayılı 5 üretim tesisinde gerçekleştiriyor ve halihazırda 2 bin 200'ün üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazası, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla, üretimden teslimata güçlü bir değer zinciri oluşturuyor.

AR-GE becerilerini, üretim kalite standartlarını ve lojistik süreçlerini düzenli yatırımla sürekli geliştiren Modalife, sektöründe "1 günde teslim" özelliğiyle de ayrışıyor. Müşterilerden alınan geri dönüşlerle her bölgede Modalife depolarında özel depo hafızaları oluşturuluyor.

Modalife çatı markasının yanı sıra "Mobetto" markasıyla pratik mobilya ve genç odası, Modamed markasıyla yatak ve yatak odası ürünleri sunan şirket, Modalife Plastik üretim tesisiyle farklı ürün gruplarının plastik parça ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra evlerin diğer bir ihtiyacı olan bahçe, balkon mobilyası ve sandalye gereksinimlerine yönelik üretim gerçekleştiriyor.

Modalife'ın bir diğer markası "Sandalie", her 10 saniyede 1 sandalye üretim kapasitesiyle farklı kullanım amaçları için yeni nesil sandalyeler üretiyor ve gerçekleştiriyor. Bunların yanı sıra yılda 2 milyon metrekare panel işleme kapasitesine sahip olan Modalife, yılda 260 bin koltuk üretimi ile bu alanda da hızla büyüyen bir ivmeyi temsil ediyor.

Modalife Plastik Fabrikası'nda, geri dönüşümle elde edilen plastik ham maddeyle oturma grupları, masalar, baza ayakları, kanepe ayakları, sehpa ayakları, kanepe köşe koruyucular, sandalye sırtları, sandalye ayakları, plastik bağlantı elemanları ve çeşitli sandalye üretimi gerçekleşiyor. Üretimde ahşap sandalyelerin muadili konumunda bulunan plastik sandalyelere ağırlık veriliyor.

Bir ağaçtan yaklaşık 30 adet orta boyutta ahşap sandalye üretilebiliyor. Modalife Plastik Fabrikası'nda geri dönüşümlü malzemeden gerçekleştirilen günlük 1.200 adet plastik sandalye ile günde 40 ağacın, yıllık bazda ise yaklaşık 12 futbol stadyumu büyüklüğündeki alan kadar ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.

Araştırma Geliştirme, geri dönüşüm, Plastik, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Modalife'tan doğayı koruyan mobilyalar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi 12:44 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı 11:34 Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız 11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! 10:13 Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!

Son Dakika Haberleri
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
12:39 PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü
12:32 Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor
12:28 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:26 Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı!
12:10 HDP'den asgari ücret önerisi: 6 bin lira
12:01 Galatasaray'dan ocakta iki transfer! Dennis Man ve Patrick Berg geliyor!
11:59 Enerji Bakanlığı, sokak lambaları kararından döndü! 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulaması bitti
11:58 Galatasaraylı Taffarel Liverpool'a hoca oldu!
11:54 Beşiktaş kadrosunda değişim zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım         
12:46
PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü         
12:40
Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan eşinin mezarına bile gidemiyor         
12:32
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:37
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 12:52:30. #1.11#
SON DAKİKA: Modalife'tan doğayı koruyan mobilyalar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement