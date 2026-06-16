Modern Gül Yağı Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Modern Gül Yağı Tesisi Açıldı

16.06.2026 11:14
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Başmakçı'da Medet Karadut, TKDK'dan aldığı hibe ile modern gül yağı tesisi kurdu.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 30 yıldır geleneksel yöntemlerle gül yağı üreten Medet Karadut, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle köyüne modern bir tesis kazandırdı.

İlçeye bağlı Çığrı köyünde yaşayan 56 yaşındaki girişimci Medet Karadut, üretim kapasitesini artırmak ve işini büyütmek amacıyla TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulundu.

Hazırladığı projesi onaylanan Karadut'a, kurum tarafından yaklaşık 8 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Aldığı destekle evinin bahçesine modern bir gül yağı tesisi kuran Karadut, seri üretime başladı.

Köyde 250 ton gül üretiliyor

Karadut, AA muhabirine, köyde gül yetiştiriciliğinin 70 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu söyledi.

Geçmişte yaşadıkları zorlukları ve yeni tesisin avantajlarını anlatan Karadut, "Köyde 250 ton gül üretiliyor. Katma değeri yüksek. Çalışmaya ihtiyacımız var. Geçen yıl 12 bin avroya sattık. Parfümün ham maddesi bu. Köyün rakımı yüksek, ormanın içinde doğal yetişiyor. Fazla ilaç kullanmıyoruz. Gül yağımız çok kaliteli. Çiftçiler tesisten memnun. Gül yağının raf ömrü uzundur." diye konuştu.

Karadut, eskiden geleneksel yöntemlerle çalıştıklarını dile getirerek, "Ürün fazla geldiğinde sabaha kadar çalışsak bile 500 kilogram gülü işlemeyi yetiştiremiyorduk. TKDK desteği sayesinde modern işletmemizi kurduk. İşleme kapasitemizi ciddi oranda artırdık." dedi.

Gül yerinde değerlenecek

TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de yaklaşık 800 nüfuslu Çığrı köyünde modern şartlarda bir tesisi faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tesisin geçen hafta itibarıyla üretime başladığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bölgede toplam 11 milyon 500 bin liralık bir yatırım yapıldı. Bunun 8 milyon lirası kurumumuz tarafından karşılandı. Tesis sayesinde artık bu bölgede yetiştirilen güller Isparta veya Denizli gibi yerlerde değil yerinde işlenecek. İlçe ekonomisine katkı sağlayacak. Çiftçinin ürünü değerlendi. Hem nakliyeyle uğraşmıyorlar hem de kendi ürünlerini işliyorlar. Yerel ürünlerin işlenmesini, paketlenmesini destekliyoruz."

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Modern Gül Yağı Tesisi Açıldı - Son Dakika

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