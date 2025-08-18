MoneyPay TROY ile Güçleniyor - Son Dakika
MoneyPay TROY ile Güçleniyor

18.08.2025 12:46
MoneyPay, TROY altyapısına geçiş yaparak dijital ödeme kartlarını daha güvenli hale getiriyor.

Migros iştiraki MoneyPay, kullanıcı deneyimini geliştirme vizyonu doğrultusunda kurumsal yan hak ve bireysel dijital ödeme kartlarını Türkiye'nin ödeme sistemi TROY altyapısına taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında MoneyPay kart kullanıcıları, TROY logolu kartlarla Türkiye genelinde temassız ödeme, ATM işlemleri ve tüm yurt içi harcamalarını güvenle gerçekleştirebilecek.

Finansal teknolojiler ekosistemine ve ödeme alışkanlıklarına katkı sağlaması hedeflenen işbirliğiyle, dijital ödeme çözümleri yerli teknolojiyle desteklenerek hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için daha güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, işbirliğinin MoneyPay'in dijital ödeme çözümü alanındaki vizyonunu destekleyen önemli bir adım olduğunu belirtti.

Müstehlik, "Bireysel kullanıcılarımıza ve kurumlara sunduğumuz kartların artık TROY altyapısıyla hizmet veriyor olması hem yerli ekosisteme olan bağlılığımızın hem de kullanıcı deneyimi odağımızın bir yansıması. Yerli iş birlikleriyle büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz de MonepPay'in TROY altyapısını tercih etmesinin Türkiye'de geliştirilen milli ödeme sistemlerine duyan güvenin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu işbirliğiyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı ve Türkiye'de yerli ve güvenli sistemlerin kullanımının daha da yaygınlaşmasını hedeflediklerini aktaran Deniz, "MoneyPay ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının sürdürülebilir işbirliklerinin de güzel bir örneği." ifadelerini kullandı.

