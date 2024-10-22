MoneyPay ve Colendi'den BIST İçin Yeni Çözüm - Son Dakika
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Ekonomi

MoneyPay ve Colendi'den BIST İçin Yeni Çözüm

MoneyPay ve Colendi\'den BIST İçin Yeni Çözüm

MoneyPay, Colendi ile iş birliği yaparak Borsa İstanbul'da hızlı ve güvenli yatırım imkanı sunuyor.

22.10.2024 11:07
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Dijital ödeme ve finans çözümleri platformu MoneyPay ile entegre finans çözümleri ve geleneksel aracı kurum hizmetlerini tek çatı altında sunan Colendi Menkul Değerler, kullanıcılara Borsa İstanbul'da (BIST) hızlı, kolay ve güvenli yatırım yapma imkanı sunmak için güçlerini birleştirdi.

Migros'un dijital ödeme ve finans çözümleri platformu MoneyPay ile Colendi Menkul Değerler, yatırımcıların Borsa İstanbul'da (BİST) portföylerini hızlı, kolay ve güvenli yönetmelerini sağlayan önemli bir adım attı.

Yapılan açıklamaya göre, platform kullanıcıları artık mobil uygulamada favoriler kısmından Colendi Menkul Değerleri seçerek BİST'te listelenen şirketlerin ortağı olabiliyor, portföylerini yönetebiliyor. Bu sayede uygulamanın kullanıcıları, istedikleri zaman ve istedikleri yerden BİST işlemlerini kolay, güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirebiliyor. Piyasadaki gelişmeleri anlık olarak takip edebiliyor. Platform uygulamasında BİST işlemleri yapmak için ayrıca bir banka müşterisi olmak da gerekmiyor.

MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "2022 yılında TCMB'den elektronik para kuruluşu ve ödeme hizmet sağlayıcısı olarak resmi faaliyet lisansı alan MoneyPay'in portföyüne müşterilerimizin değişen ve gelişen finansal ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve erişilebilir finansal hizmetler eklemeye devam ediyoruz. Şirket ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, kullanıcılarımız artık Borsa İstanbul'da işlem yaparak yatırım fırsatlarına daha kolay erişebilecek. Bu, hem finansal okuryazarlığı artırmak hem de yatırımcılara daha fazla fırsat sunmak adına önemli bir adım. Kullanıcılarımız, mobil uygulamamız üzerinden kolaylıkla Colendi Menkul Değerler'i seçerek portföylerini yönetebilecek. Bizim amacımız, finansal hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak ve her bir kullanıcımızın alışveriş ve yatırım deneyimini zenginleştirmek. Ayrıca bu iş birliğiyle, kullanıcılarımızın kazandıkları avantajları daha etkili bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya şu değerlendirmeyi yaptı: "Şirket olarak finansal araçlara erişimi kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. Migros iş birliğimizle bu yolda önemli bir adım attık. Şirket olarak her zaman yatırımcı deneyimini ileri taşıyoruz. Şimdiye kadar yatırımcıların Borsa İstanbul'un yanı sıra, dünyanın lider borsaları olan New York Borsası (NYSE) ve NASDAQ'ta kolayca işlem yapabilmelerini sağlayan entegre çözümlerimizi uygulamaya aldık. ABD merkezli global fintek yatırım platformu ve lot altı hisse işlemlerinin öncüsü Drivewealth ile iş birliği yaparak Türk yatırımcısının ABD'de lot altı işlem yapabilmesini sağladık. Şimdi de ülkemizin önde gelen dijital ödeme platformlarından olan Money'de kullanıcılara borsa işlemlerini kolay ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede yatırımcılarımız, istedikleri her yerden, istedikleri zaman portföylerini yönetebilecekler. Müşterilerimizin yatırım deneyimini geliştirmeye, entegre finansal çözümlerimizle finansal hizmetlere erişimi tabana yaymaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MoneyPay ve Colendi'den BIST İçin Yeni Çözüm - Son Dakika

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