Moody's tahminini açıkladı: Türkiye'de enflasyon büyümeyi yavaşlatacak

Moody's, Türkiye'deki yüksek enflasyonun büyüme oranı üzerindeki etkisi hakkında öngörülerde bulundu.

Moody's, Türkiye'de reel GSYH'nin 2022'de yüzde 4 civarına yaklaşacağını tahmin ettiklerini ve ülkede sürekli bir şekilde devam eden yüksek enflasyonun, 2022'de büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını belirtti.

Bloomberght'nin haberine gör açıklamada ayrıca, TL'deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığı ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Derecelendirme kuruluşu, Türkiye'deki enflasyon oranına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında yüzde 21,3 olan TÜFE'nin önümüzdeki aylarda yaklaşık yüzde 25'e, hatta daha da yükseğe çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yılın sonunda TÜFE'nin yüzde 17-18 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadeleri yer aldı.