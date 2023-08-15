Moody's Türkiye kararı sonrası bankacılık endeksi yeşillendi - Son Dakika
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Moody's Türkiye kararı sonrası bankacılık endeksi yeşillendi

Son Güncelleme: 15.08.2023 16:18

Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana yükseltti. Bu kararın ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yükselişe geçti.

Moody's, Türk bankalarıyla ilgili ezber bozan bir karara imza attı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana yükseltti. Kararın ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yükselişe geçti.

YÜKSELİŞ YÜZDE 2'Yİ BULDU

Karar öncesi BIST bankacılık endeksinde düşüş yaşanıyordu. Dünü 7.179 puandan tamamlayan endeks, öğlen saatlerinde 7000 puana kadar gerilemişti. Moody's'in kararıyla birlikte endeks 7.300 puanı aştı. Saat 15.30 itibarıyla bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu.

BANKA HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Karar sonrası Akbank 31,50 lira, Garanti Bankası 57,70 lira, Vakıfbank 12,84 lira, Yapı Kredi 16,82 lira, Halkbank ise 14,40 lirayla günün en yüksek seviyelerini gördü.

Son Dakika: Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
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Son Dakika Ekonomi Moody's Türkiye kararı sonrası bankacılık endeksi yeşillendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moody's Türkiye kararı sonrası bankacılık endeksi yeşillendi - Son Dakika
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