Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya'ya bağlanmak için düzenlenen referandumlar 23 Eylül 'de başlamıştı ve 27 Eylül'de sona ermeleri bekleniyor.

Moskova Borsası, Ukrayna 'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya 'ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor.

Kaynak: AA

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