Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı

26.09.2022 13:30
Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı

Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor.

Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 11,87 değer kaybıyla 1.841 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 12,2 kayıpla 1.002 puana geriledi.

Dolar/ruble paritesinde ise yatay bir seyir izleniyor.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya'ya bağlanmak için düzenlenen referandumlar 23 Eylül'de başlamıştı ve 27 Eylül'de sona ermeleri bekleniyor.

Rusya'da 21 Eylül itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.

YORUMLAR
500
Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi Rusya'da seferberlik ilan edildi, herkes kaçmaya başladı! Kremlin, 'Sınırlar kapatılacak mı?' sorusunu cevapladı Rusya'da seferberlik ilan edildi, herkes kaçmaya başladı! Kremlin, 'Sınırlar kapatılacak mı?' sorusunu cevapladı
Kaynak: AA

Moskova, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:40:14. #1.12#
SON DAKİKA: Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement