Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti - Son Dakika
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Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti

20.09.2022 15:52
Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti

Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararı almasının ardından düşüşe geçti.

Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararı almasının ardından düşüşe geçti.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 10,61 değer kaybıyla 2.171 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 10,3 kayıpla 1.139 puana geriledi.

Dolar/ruble paritesinde ise kayda değer bir değişim yaşanmadı.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Moskova, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti - Son Dakika
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