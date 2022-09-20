Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Moskova, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti - Son Dakika

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